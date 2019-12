Tallinna külje all asub nahkhiirte elupaik, mis on ööpäevaringse valve all

Eestimaa Looduse Fondi projektijuht Lauri Klein sõnas, et tegelikult ei ole see hea märk, et üht nahkhiirte elupaika tuleb niiviisi turvata. "Kahjuks juba üle kümne aasta on aeg näidanud, et sildid inimesi ei pea ja kuna nahkhiired talvituvad nendes paikades ja inimesed sinna sisse kipuvad, siis tuleb neid ka turvata," selgitas ta ja rõhutas, et nahkhiired koguvad endale talvitumiseks täpselt paraja koguse rasva ja toitaineid. "Kui aga inimene siseneb koopasse, ta ei pea isegi nahkhiired mööda minema, siis ta oma kehasoojusega äratab nahkhiire üles, see on talle aga energiakulukas."

Klein rõhutas, et kui talve jooksul peab nahkhiir korduvalt üles ärkama, siis tal ei jagu kevadeks energiat. "Kui ta üles ärkab, siis ta hakkab lendama, see juhtub umbes tund aega pärast seda, kui inimesed on ära läinud," sõnas ta ja selgitas, et kuna siinsed nahkhiired on putuktoidulised, siis see määrab ka ära. "Neil ei ole talvel lihtsalt mitte midagi süüa."