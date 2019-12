Andres Pulver: julgelt pooltel Eesti kultuuritegelastel on viinaviga küljes olnud

Pulver tõi "Ringvaates" välja, et paljud inimesed tuli raamatust välja jätta, sest neid ei olegi kuhugi maetud. "Näiteks Üllar Jörberg puhkab Viljandi järves ja Olev Neulandi tuhk on lennuki pealt alla visatud," sõnas ta ja mainis, et raamat on kirjutatud kokku avalike andmete pealt. "Võib öelda, et julgelt pooltel Eesti kultuuritegelastel on va viinaviga küljes olnud."

"Jaak Joala surmaga seonduv on kummaline, sest väidetavalt ta kukkus ning keegi ei tea isegi täpselt surmapäeva," sõnas ta ja tõdes, et samas oli juba varem Joalal korduvalt olnud infarkte ja insulte. "Nagu ilmselt paljud mäletavad, siis oli Jaak Joala elu lõpus üsna eraklik, näiteks siis, kui ta kuulis, et haiglasse on tulnud Elu24 fotograaf, palus ta end sealt kiiremas korras välja kirjutada ja läks koju."