Konguta kooli keldris on avatud nahakunstnik Eduard Taska kultuurilooklass

"Ringvaate" reporter Heleri All tutvustus Konguta kooli keldris avatud Eesti legendaarse nahakunstniku Eduard Taska kultuurilooklassiga. Keldris on välja pandud masinad, millega Taska 1930. aastatel oma nahatooteid treis.

Eduard Taska tehtud tooted kuulusid 1930. aastatel Eesti tuntumate eksportkaupade hulka, kuid prestiiži näitasid need ka kodumaal. Juba puhtalt Taska nimi maksis, kuulus on näiteks tema köidetud "Kalevipoeg", mis paljudel eestlastel kodus on. "Paljudel on kodudes Taska köited ja albumid, mis on väga hinnalised veel tänasel päevalgi," sõnas nahakunstnik ja Taska kultuurilooklassi looja Eve Hintsov.

Taska paistis silma ka mujal maailmas. Pariisi maailmanäitusel 1937. aastal pälvis ta oma nahatöö eest grand prix. "Ta valdas kõiki nahatehnikaid ja kasutas samamoodi väga häid nahamaterjale ja tööriistu," selgitas Hintsov ja rõhutas, et pärijad olid huvitatud, et need masinad ei seisaks niisama Tallinnas, vaid saaksid rakendust.

Nende samade suurmeistri tööriistadega valmistab Konguta kooli 5. klassi õpilane Robin koos klassikaaslastega nahast käepaelu, millel on üks kaval lisaväärtus. "Siin on käepaelad, kus on matemaatika valemid ja seal on väikesed pallikesed, kus on korrutustabel ka kirjas," ütles nahakunstihuviline Robin ja lisas, et on olemas ka eesti keele käepeal ning n-ö tujukäepael.