Austriat esindab Eurovisioonil Vincent Bueno

Austria ringhääling ORF avalikustab 34-aastase Vincent Bueno võistlusloo "Alive" märtsis, vahendas Eurovision tv.

"Isegi sellele mõtlemine, et osalen Eurovisioonil, tekitab mulle külmavärinaid. Eurovisiooni lauluvõistlus on nagu Eurocup lauljatele. See suur lava ja artistid, kes annavad endast parima. Kõik Euroopa laulukirjutajad ja produtsendid kogunevad, et tähistada oma tööd, astudes samal ajal võistlustulle," kommenteeris Bueno.

Eurovisiooni lauluvõistlusel osaleb 2020. aastal 41 riiki, nende seas ka Ukraina ja Bulgaaria, kes sel aastal kaasa ei löönud. Loosimine, millised riigid kuuluvad esimesse ja millised teise poolfinaali, toimub 28. jaanuaril Rotterdamis.

65. Eurovisiooni lauluvõistluse poolfinaalid toimuvad Rotterdamis 12. ja 14. mail, finaalkontsert leiab aset 16. mail. Otse finaali pääsevad Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Hispaania, Suurbritannia ja eelmise Eurovisiooni võitja Holland.