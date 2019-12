Camila Cabello vabandas aastatetaguste rassistlike kommentaaride pärast

Cabello vabandas ebaõnnestunud Tumblri postituse pärast, mille ta oli aastate eest avaldanud. Praeguseks kustutatud postitus oli paljude arvates rassistlik, vahendas Independent.

"Mul on väga häbi," ütles Cabello, kelle sõnul oli ta noorena ebaharitud ja ignorantne. "Kui ma olin noorem, kasutasin ma sõnu, mille pärast ma nüüd sügavat häbi tunnen ja mida ma elu lõpuni kahetsen," selgitas lauljatar Twitteris. Ta lisas, et kui mõistis oma sõnade kaalu, oli tal väga piinlik.

I'm sorry from the bottom of my heart. pic.twitter.com/iZrnUawUAb — camila (@Camila_Cabello) December 18, 2019

"Ma olen nüüd 22-aastane, ma olen täiskasvanud, ma olen kasvanud ja õppinud. Ma olen nüüd teadlik ajaloost ja sellega seotud valust," selgitas ta fännidele.

Cabello selgitas, et tema südames pole viha või äärmusi ning ta kasutab sotsiaalmeediat selleks, et ebaõiglusest rääkida. "Ma teen seda edaspidigi. Ma ei suuda väljendada, kui kahju ja piinlik mul on ja vabandan taas südamepõhjast," võttis Cabello oma postituse kokku.

Solvava sisuga Tumblri postitused, mis ootamatult sotsiaalmeedias levima hakkasid, olid tehtud 2012. ja 2013. aastatel. Cabello sai kuulsaks 2012. aastal ansambliga Fifth Harmony ning on viimastel aastatel teinud edukat soolokarjääri.