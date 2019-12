ETV2 toob pühadel eetrisse 13-osalise Soome suursarja "Muumioru lood"

Fantaasiaküllane koguperesari pakub naudingut nii ammustele muumide fännidele kui ka uutele sarja austajatele. Sarja peategelaseks on uudishimulik Muumitroll, kes oma ebatraditsionaalse pere ja veidrate sõpradega viib vaatajaid seiklema Muumioru maagilisse maailma.

"Muumioru lood" toob eetrisse ajatud positiivse sõnumiga lood armastusest, sallivusest, julgusest ja meie erinevuste aktsepteerimisest. "Muumioru lood" on animasari kogu perele, täis elu, naeru, seiklust, fantaasiat, huumorit, vaimukat dialoogi, energiat ja draamat.

ETV2 näitab sarja esimest hooaega ajavahemikus 23. detsember – 4. jaanuar 13 järjestikusel päeval. Kokku jõuab teleekraanile 13 episoodi.

Tänavu valminud telesari on Soome ajaloo kalleim, mis on valminud Soome ja Suurbritannia ühisprojektina. Kahe esimese hooaja kogumaksumus oli 21 miljonit eurot ning need on toodetud täisdigitaalselt.

Praeguseks on valmis sarja esimene hooaeg, 2020. aastal lisandub ka teine hooaeg, mis ETV2 eetrisse jõuab 2020. aasta sügisel. Ka teine hooaeg toob ekraanile 13 osa.

Sarjal on Oscari-võitjast Briti režissöör Steve Box, kes on muuhulgas teinud ka "Wallace & Gromiti" filmi. Režissöör tegi enne sarjaga töölehakkamist korraliku eeltöö, lugedes läbi kõik Tove Janssoni jutustused ja teised ilmunud materjalid Muumide teemal. Lisaks vestles ta Tove biograafi Boel Westiniga ja Tove vennatütre Sophia Janssoniga, kes tutvustas talle lähemalt Tove maailma.

Tegelaskujudele on ingliskeelses versioonis andnud hääle Taron Egerton (Muumitroll), Rosamund Pike (Muumimamma) ja Kate Winslet (Filifjonka). Soomekeelses versioonis kõnelevad teiste seas Joonas Nordman, Satu Silvo, Ville Haapasalo ja Alina Tomnikov. Eestikeelses versioonis loevad peale näitlejad Maiken Pius ja Kaspar Velberg. Kõik sarja tegelased on võetud algallikast ehk raamatu algversioonist.

Sarja stsenaristid on Nick Ostler ja Mark Huckerby, originaalmuusika heliloojateks Pekka Kuusisto ja Samuli Kosminen.