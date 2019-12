Egert Milderi Eesti Laulu võistluspala jõudis Gruusia meediasse ja televisiooni

Egert Milder osaleb selleaastasel Eesti Laulu konkursil looga "Georgia (On My Mind)", mis räägib tema Gruusias veedetud eluetapi lõppemisest. Loo muusikavideo, kus võib näha sealseid kauneid loodusvaateid ja kus tegi kaasa mitmeid kohalikke, jõudis ka Gruusia meediasse.

Pala hakkas esialgu levima sotsiaalmeedia vahendusel, kus paljud Gruusia inimesed reageerisid, avaldades muusikule tänu ja poolehoidu. "Loomulikult on hea meel, et mu lugu "Georgia (On My Mind)" neid puudutab. Neid grusiinide poolt saadetud südameid ja õnnistust jätkub nüüd ikka mitmeteks aastateks. Eriti meeldis mulle üks kommenteerija, kes väitis, et Gruusia rahvas ei suuda kunagi eestlastele nende poolehoidvate žestide eest tagasi tasuda," ütles Egert.

Üsna pea jõudis teema ka Gruusia päevameedia huviorbiiti ning Eesti lauljast ja värskest loost kirjutasid pea kõik kohalikud veebiuudistekanalid.

Egertiga võttis ühendust ka üks suur Gruusia telekanal POSTV, mille uudistesaates ka lauljaga intervjuu tehti ning kus mängiti ka loo muusikavideot.

Egert Milderi "Georgia (On My Mind)" astub võistlustulle Eesti Laulu esimeses poolfinaalis 13. veebruaril.