Juubelit tähistava Kapa festivali peaesinejateks on Ewert and The Two Dragons ja Reket.

Tuleva aasta 30. mail toimuva Kapa festivali esimesed välja kuulutatud artistid on mitmete auhindadega pärjatud kodumaine Ewert and The Two Dragons ning Eesti üks hinnatumaid hiphop artiste Reket.

Kapa festival toimub Kohilas Tohisoo mõisapargis. Festival, mis kandis algselt nime Kaparock, sai alguse eelmise kümnendi algul ning tänavu tähistatakse festivali 20. toimumisaastat.

"Hea meel on tõdeda, et festival on jõudnud oma 20. sünnipäevani. Soovime pakkuda külastajatele juubeliväärilist festivalielamust," sõnas festivali korraldaja Martin-Erich Torjus.

Kapa Festivali esinejate nimekiri täieneb jooksvalt ning avaldatakse täies mahus 2020. aasta veebruaris.