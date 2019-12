"Jõulutunneli" toel rajatav ravikodu mudel töötati Rootsis välja juba 80 aastat tagasi

1999. aastal alustanud "Jõulutunnel" on aastatel jooksul kogunud heategevuseks rohkem kui 3,3 miljonit eurot.

"Sel aastal palume heade kaasmaalaste abi ja õlga, et rajada Eestisse miljööteraapiline ravikodu selliste noorte inimeste ja laste abistamiseks, kellel on mingisugused psüühilised probleemid," rääkis Kala.

Psüühiliste probleemidega noorte inimeste hulk Eestis on üllatavalt suur. Tervise arengu instituudi andmetel sai ainüksi eelmisel aastal esmase diagnoosi 5800 last ja noort inimest.

Kala sõnul on põhjused väga erinevad, ent enamasti on selle taga perevägivald, vanemate lahutused, üha sagedamini koolikiusamine ja kõige räigematel juhtudel ka seksuaalne väärkohtlemine.

"See jätab noortele inimestele sellise trauma ja jälje, et sealt väljatulemine on hästi keeruline. Oluline on ka märkida, et see pole lapse kaasasündinud eripära. See on keskkonnast johtuv. Keskkond on tekitanud trauma, millega nad peavad elama. Kuidas sealt välja tulla ja kuidas sellele teemale tähelepanu juhtida, on väga oluline."

"Jõulutunneli" toel rajatav miljööteraapiline ravikodu mudel on Rootsis välja töötatud 80 aastat tagasi. "Tegemist ei ole haiglaga ega kinnise raviasutusega, kuhu noor inimene pannakse. See on miljöökeskkond, loomulik ja looduslik keskkond, mis on n-ö kodu, kus asjatundjad tegelevad noore inimese traumaga," selgitas ta ja lisas, et mudel on laialt kasutuses Rootsis, Norras, Taanis ja Hollandis.

"Jõulutunneli" partner heategevuskampaanias on MTÜ Oskar Alliku kodu eesotsas tunnustatud lastepsühhiaatri dr Anne Daniel-Karlseniga, kes on pikka aega selle probleemistikuga tegelenud ja juhatanud kuus aastat sarnast ravikodu ka Norras.

MTÜ Oskar Alliku Kodu eesmärk on rajada ravikodu Peedule ja asukoha osas käivad hetkel eeltööd. "Nad on Elva lähedal Peedul tegutsenud juba päris hulga aastaid, aga see sõltub mõistagi sellest, kuidas kohaliku omavalitsuse, kohaliku valla ja kohaliku kogukonnaga need asjad läbi räägitakse," selgitas Kala ravikoduga seotud ettevalmistusi.

Ta kinnitas, et "Jõulutunneli" annetused suunatakse ravikodu rajamisse sõltumata selle asukohast. "Ei maksa karta, et annetused tühja lähevad. See ravikodu tuleb igal juhul. Kui ta ei tule Peedule, siis ta tuleb mujale. Inimesed, kes seda ideed ellu viivad, on olemas."

"Jõulutunneli" eelsaade on ETV ekraanil laupäeval kell 20.30, läbi päeva kestev heategevussaade alustab 25. detsembril kell 10.00.