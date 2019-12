Endise NO99 teatrimaja võtavad üle 24 drag queen'i

"Me kasutame seda formaati selleks, et anda näitlejatudengitele võimalus luua enda alter ego, mis on samamoodi drag'i põhimõte. Sa lood mingi teise tegelase, kes on võimeline üles astuma ja tegema asju, mida sa ise inimese, mehe või naisena teha ei suuda," selgitas lavastaja Jüri Nael.

Võib olla, et sa oled igapäevaelus väga jõuline ja tugev ja valid endale drag'i, kes on väga tundlik, väga feminiinne, haavatav, kurb, kirjeldas ta. "Igaüks peab enda jaoks kaardistama selle, mida tal praegusel hetkel kõige rohkem on vaja avastada."

Nael on sarnase projekti lavale toonud ka varemgi. Sel aastal teevad ettevõtmise raames omavahel koostööd kolm kooli. Eesti kunstiakadeemia riietab etenduses osalevaid karaktereid, grimmikool teeb grimmi ja muusika- ja teatriakadeemia näitlejad on need, kes seda kõike hakkavad laval etendama.

"Sel aastal on nii, et poisid tahavad olla hästi ilusad ja tüdrukud hästi huvitavad, mida kaks aastat tagasi ei olnud. Sel aastal on meil underground drag'id, prükkar-drag'id. Väga põnev on. Seekord on kõik hästi kunstiline," rääkis grimmikunstnik Merlin Toovis.

Kokku astub lavale 24 drag'i. "See on meelelahutuslik, sädelev pillerkaar-festival, kus ei ole ühtset arusaamist, mis see drag on." Ta märkis, et juba Shakespeare'i ajal kõik näitlejad olid mehed, kes mängisid naisi.

"Nii et see ei ole teatri kontekstis mingisugune sensiatsioon. Aga terapeutilises mõttes on see kindlasti väga vabastav, sest ta on mänguline. Kui sa paned ikkagi kõrge kontsaga kingad jalga, siis on see eriline tunne küll," lisas Nael.

Drag queen'ide etendusi saab vaadata 26.–30. detsembrini Sakala 3 teatrimajas (endine NO99).