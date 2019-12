Peeter Oja: kui "Ärapanijat" praegu teha, oleksid saate teemad eetripäeval juba sulanud lumi

31. detsembril on taas eetris "Ärapanija" ehk Peeter Oja ja Mart Juur, kes avaldasid "Ringvaates", mis neil aastavahetusel plaanis on. Oja märkis, et pärast seda, kui nad iganädalase saatega lõpetasid, on üldine meedia niivõrd palju muutunud. Kui nad saadet praegu teeksid, siis eetrissemineku päeval oleksid seal käsitletud teemad juba sulanud lumi, tõdes ta.

"Me ütlesime ikka kohe, et muidugi. Tänapäeval on tähtis võtta vastu kõik väljakutsed, mida pakutakse, sest ega teist korda enam ei kutsuta," märkis Juur.

"Me ütlesime, et muidugi me tuleme ja muidugi me teeme "Ärapanijat", teeme hästi palju lolli nalja ja oleme hästi labased," lisas ta.

"Aeg töötab meie kahjuks," märkis Oja. "Peaasi on, et sa teles oled. Rahas ei ole enam küsimus. Varsti hakkame peale maksma."

Vana-aasta õhtul võtab "Ärapanija" kokku mööduva, 2019. aasta. "Aasta on olnud väga pikk. Juhtunud on väga palju. Sündmuste tempo on aastate jooksul aina kasvanud. Kui me vanasti tegime seda show'd, siis nädala aega andis materjali laadnalt koguda. Praegu tuleb iga päev mingit massi, mis tähendab, et tööd on rohkem asjade väljavalikul ja seda toredam on nendega toimetada."

"Palju asjad, mis olid aktuaalsed eelmise aasta alguses – inimesed ei mäletagi neid enam," tõdes Oja. "Aga mõni on nii särav."

Juure sõnul on "Ärapanijal" nii ajalooline, ajakirjanduslik, poliitiline kui ka kultuuriline väärtus. "Ta täidab paljusid funktsioone."

Oja märkis, et üldine meedia on nii palju muutunud. "Uudised, mis tulevad, tulevad hetkega. Uudised on päevas juba nii palju. Me ei teinud seda ju otsesaatena. Tegime päev või isegi kaks päeva varem. Kui praegu teha seda, siis need uudised, mis on täna, kui saade läheks eetrisse vs kaks päeva tagasi, on juba sulanud lumi."

Juure hinnangul ei tohiks päevakajaliste teemadega saates üle doseerida. "Peab olema ka ajatut materjali."

Koomiliseks, aga sügavalt traagiliseks tegelaseks praegusest ajast peab Juur Jüri Ratast. "Kui ma mõtlen sellele, et see on inimene, kes alustas oma karjääri Edgar Savisaare hooldajana, hoides tema vihmavarju, siis nüüd on ta leidnud omale teise vanainimene, kelle eest hoolt kanda. Kelle eest koristada. Mart Helme on ju palju liikuvam kui Edgar – kogu aeg käi lapiga järel, kogu aeg pühi ja korista."

Ta lisas, et selles on shakespeare'likku mõõdet, aga samas ka midagi oskarlutsulikku.