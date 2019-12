Kimchi-tootjad: eestlased on üllatavalt vürtsilembesed

"Ringvaate" stuudios olid terava korea kapsa ehk kimchi't Eestis müüvad Maria Odus ja Mirjam Olem. Nad tõdesid, et eestlased on üllatavalt vürtsilembesed.

"Hapendatud toidud on kogu maailmas igas kultuuris olemas. Kimchi on vürtsikas versioon hapendatud köögiviljadest, kõige enam hapendatud kapsast," rääkis Maria Odus.

Kimchi't raske teha ei ole. "Seal on vaja lihtsalt soola, aega, natuke erinevaid maitseaineid, köögivilju," lisas ta.

Koreas tehakse kimch'it näiteks redisest ja erinevatest hooajalistest köögiviljadest, mis saadaval on, rääkis Odus. "Aga hiina kapsast on kõige levinum."

Valmistamisaeg oleneb toorainest. "Hiina kapsaga see võtab aega paar päeva – 2–4 päeva olenevalt temperatuurist. Peakapsaga läheb kuskil nädal," tõi Mirjam Olem välja.

Odus selgitas, et aegade alguses tehti kimchit üldse ilma tšillita. "Tšilli jõudis Koreasse alles 17. sajandil. Aga nüüd on jah väga populaarne just tuline värk."

Kimchi valmistamisel on protsess sama, mis hapukapsa tegemisel – fermenteerimine.

Olem tõdes, et eestlased on tegelikult üllatavalt vürtsilembesed. "Kui me aasta aega tagasi alustasime, siis mõtlesime, et peab tegema väga lahjat, et eestlasele sobiks. Aga nüüd oleme avastanud, et eestlasele sobib ka eriti vürtsine."