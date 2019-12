Marek Sadam: seni, kuni on loomade varjupaigad, pole maailmas hoolimisega kõik korras

"Leenu on teinud minu elu rahulikumaks, kindlasti on see vana grifoon muutnud mind õnnelikumaks. Ta on pannud mind rohkem kirjutama, sest kui ta istub mul süles, tulevad tekstid veel ladusamalt," ütles Sadam "Vikerhommikus".

Sadam ütles aga, et loomade varjupaigad näitavad, et maailmas on hoolimise defitsiit. "Senikaua, kuni on olemas loomade varjupaiku, senikaua pole maailmas hoolimisega kõik korras," ütles Sadam. "Me räägime viimasel ajal hoolimisest jube palju ja üks ja teine pool räägivad, et me peaksime üksteisega läbi saama või välistatakse läbisaamine. Aga sellest hoolimisest rääkimine meid hoolimiseni ei vii, vaid hoolimiseni viivad ikka reaalsed teod," ütles Sadam.

Sadama sõnul ei saa ta aru, kuidas saab jätta pesakonna kutsikaid metsa alla või hüljata suvilasse võetud kass pärast suve. "Mina tõesti neid inimesi ei mõista," ütles Sadam.

Sadam loodab aga, et tema raamat "Grifoon Leenu" paneb inimesi mõtlema, kui suur vastutus looma võtmine on. "See peab olema meeletu tahe ja vastutuse võtmine. See laieneb ka inimeste peale. Inimesega tasub koos olla, kui sa suudad vastutada teise inimese eest ka. Sa pead suutma vastutada oma laste ja ennekõike enda eest," ütles ta.

Sadam ütles, et tema suhe Leenuga pole ühegi inimsuhte arvelt tulnud. "Pigem vastupidi, see on kogu isikliku elu teinud pigem paremaks. Seda on küll, et ma käin väljas küll harvem ja see tuleb võib-olla kasuks minu tervisele. Aga ma olen loomu poolest endassetõmbunud ja hoian üpriski eraklikku elustiili ja Leenu on seda võimendanud," ütles Sadam, et see on ainult hea, sest mida rohkem ta omaette hoiab, seda rohkem kirjutab ja teeb.