Colors of Today avaldas iroonilise jõulusingli

Colors of Today avaldas pühade eel jõulusingli "Chris Maz".

Singel räägib bändiliikmete sõnul jõuluperioodist läbi muusikute silmade ja avab seda, mida see rahulik ja ilus periood artistidele tähendab.

"Kuna me pole seni ühtegi jõululaulu teinud, siis mõtlesime, et kui juba teeme, siis sellise, mis meie iroonilist suhtumist sellesse aega eriti edasi annab," muljetas Mikk Saar, Colors Of Today laulja.

"Chris Maz":