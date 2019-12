Näitleja Adam Driver jalutas raadiointervjuult minema

Driver andis intervjuud USA raadiojaamas NPR, kus mängiti katkendit temast laulmas filmis "Marriage Story". Driver otsustas seepeale saatest nimega "Fresh Air" lahkuda, vahendas BBC.

Raadiojaama juhtivprodutsent Danny Miller ütles, et ta ei tea täpselt, miks Driver minema kõndis. "Me teame varasemast intervjuust, et talle ei meeldi kuulata salvestisi oma filmidest," selgitas Miller.

Driver oli raadiostuudios New Yorgis, saatejuht Terry Gross aga Philadelphia stuudios. Saatejuht soovitas näitlejale, et ta 20-sekundilise klipi ajaks kõrvaklapid peast võtaks. "Aga sel ajal, pärast klipi lõppu ütles meie raadiotehnik New Yorgist, et Driver lahkus stuudist ja seejärel majast. Me ei tea siiani, miks Driver otsustas saatest sel viisil minema jalutada," selgitas Miller.

Driver ise pole juhtunut kommenteerinud.

Varasemates intervjuudes on näitleja tunnistanud, et ei suuda kuulata omaenda etteasteid ning nimetanud seda foobiaks.

Oscari-nominatsiooniga näitleja lööb kaasa Netflixi värskes filmis "Marriage Story" ja peagi Eestis linastuvas filmis "Star Wars: The Rise of Skywalker".