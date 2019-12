ETV saates "Paar" valminud hiigelkuju kadus jäljetult

Eesti Televisiooni otse-eetris enim käinud saatejuht Marko Reikop on 17 aastat järjest olnud igal tööpäeval otsekaamerate ees. Sellest ajast on saatejuhil rääkida mitmeid vahvaid lugusid, üks meeldejäävaim neist ulatub veel saate "Paar" aegadesse.

"Üks erakordne lugu juhtus minuga "Paari" saates, mida ma Anuga kolm aastat tegin. Me kutsusime sinna külla Kalju Kivi, kes on tuntud meistrimees. Me palusime, et ta teeks meie saate maskoti Baruto kuju," meenutas Reikop.

Baruto oli stuudios ringi jooksnud väike koerake, kes ennast liiga tihti kaameratele ei näidanud. "Pole mingisugune ime, et Kalju Kivi, kes Barutot tuli tegema, ei olnud meie saate koera mitte kunagi elus näinud, sest teda enamasti näha ei olnud," ütles Reikop.

Saatetegijad imestasid, et Kivi tuli stuudosse tohutu poroloonitükiga. "Ta saate jooksul voolis ja voolis ja siis me saime Anuga aru, et ta ei vooligi meie saate koer-Barutot, vaid päris Barutot, sumomaadlejat, kes on kahe meetri pikkune," naeris Reikop.

Valminud kuju viidi Viru keskuse aatriumisse, et rohkem inimesi saaksid sellest rõõmu tunda. "See seisis seal täpselt ühe päeva ja siis keegi rebis tal pea otsas ära, siis ta seisis ilma peata Tammsaare pargis veel kaks päeva ja vot pärast seda me seda Baruto kuju mitte kunagi elus rohkem näinud ei ole," naeris Reikop. "Kui keegi teab, kus ta on, siis andke teada, aga ma kardan, et ta on viidud prügimäele," palus Reikop.

ETV toob 65. hooaja puhul ekraanile meeleoluka lühilugude sarja "Minu ETV", kus endised ja praegused telestaarid meenutavad kõige eredamaid hetki oma karjääris.

Sari toob ETV ekraanile praegused saatejuhid Priit Kuusest Katrin Viirpaluni, aga ka mitmed suurkujud ning telemaja legendaarsed taustajõud, sh Marite Kallasma, Rene Vilbre, Jaak Tammearu jpt.

"Minu ETV" toimetajad on Karmel Killandi ja Kai Väärtnõu, režissöör Ülle Õun. Lood on eetris igal kolmapäeval kell 20.