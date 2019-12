Enigma tuleb novembris taas Eestisse

Järgmise aasta 14. novembril naaseb Eestisse üks muusikamaailma omapärasemaid artiste Engma, et anda kontsert Alexela kontserdimajas. Tänavu märtsis toimusid Tallinnas "Original Enigma Voices" kaks väljamüüdud showd.

Eestis on Enigmal kavas kahetunnine show, mille jooksul saadab Enigmat bänd ja keelpilliorkester.

Saksa produtsent Michael Cretu lõi Enigma 1990. aastal. Erinevate muusikastiilide, gregoriuse koraali, etniliste psalmide, kirikukellade ja orelite kokkusobitamisel loodud lugudel on eriline ja kohati psühhedeelne kõla.

Albumite müügiedu on Enigmast teinud viimaste aastakümnete ühe populaarseima ja müstilisema muusikalise projekti. Enigma edu on inspireerinud paljusid artiste ja produtsente, sealhulgas bändi Gregorian, kelle kaasaegsed pop- ja rokklaulud sisaldavad endas gregoriuse koraali elemente.

"Original Enigma Voices" tuuri raames saab Enigma originaalliikmete esituses kuulda lugusid nagu "Sadeness", "Return to Innocence", "Gravity of Love" ja paljud teised. Tuuril löövad kaasa ka Enigma lugudest tuttavad artistid Andru Donalds, Angel X ja Fox Lima.