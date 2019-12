Mikk Targo 60: ERR-i arhiivikaadrid juubilarist

Mikk Targo on Eesti muusikamaastikule jätnud suure jälje. Ta on mänginud löökpille ansamblites Seif ja Vitamiin ning loonud rohkelt hitte. Targo sulest on ilmunud Code One'i lood "On küll hilja" ja "Vikerkaar" ning sajandi lauluks valitud "Karikakar". 60. sünnipäeva tähistav Targo üllitas juubeli tähistamiseks ka heliplaadi 60 muusikapalaga 40 esitajalt.

Targo looming on jõudnud ka Eesti piiridest kaugemale. 1989. aastal jõudis Targo looming Moskvasse koos mitmete tunnustatud heliloojatega ning koostöö tulemusena on tema loomingut esitanud näiteks maailmakuulus Earth, Wind & Fire.