Jazziklubi Philly Joe's alustab pimekontsertide teist hooaega

"Pimekontserdi idee on pakkuda jazz'isõpradele igakuiselt suurepärast kontserdielamust väga hoolega valitud ja rahva poolt armastatud tippklassi muusikutelt, vürtsitades seda kõike salapärasuse ja põnevusega," kommenteeris Philly Joe's programmijuht Lauri Kadalipp. "Pimekontserdi teine hooaeg on käivitunud väga edukalt, meil on hea meel, et üha rohkem kuulajaid on jõudnud selle põneva sarja kontsertidele. Jätkame ka uuel aastanumbril suurte üllatustega ja toome lavale hinnatud muusikuid jazz-muusika valdkonnast."

Pimekontserdid Philly Joe's jazziklubis toimuvad korra kuus ning esinev artist saab avalikuks alles lavale astudes. Eelnevatel kordadel on üles astunud artistid nagu Liisi Koikson & Joel Remmel, Estonian Voices, Raivo & Ramuel Tafenau, Tõnu Naissoo Hammond Trio, Riho Sibul & Ain Agan ja paljud teised.

Jazziklubi Philly Joe's on loodud 2014 aasta jaanuaris, et olla Eesti jazz-muusika inkubaatoriks ning tuua muusikud ja kuulajad kokku selle muusika jaoks päriselt sobivas keskkonna. Viimase kuue tegevusaasta jooksul on klubis toimunud üle 600 muusikasündmuse, sh kontserdid, meistriklassid, töötoad, muusikakino ja paljud erinevad üritustesarjad.