Kadrioru soovide puul on häid soove mitmes keeles

"Ringvaade" käis uurimas, milliseid soove on inimesed jätnud üksteisele presidendi lossi ette jõulumetsa. Soovidepuul on häid soove vene, saksa ja itaalia keeles. Teiste seas on soovitud metsa püsimist, aga ka sünnipäevaõnne Taylor Swiftile.