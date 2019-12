Sütevaka kooli õpetajad on vabal ajal kirglikud bänditegijad

Sütevaka õpetajad on teinud bändi juba 21 aastat. Kitarrist ja psühholoogiaõpetaja Valter Maatee ütles, et esimesest koosseisust on järele jäänud kolm inimest. "Pärast kümnenda aasta kontserti otsustasime, et jätame järele, aga siis mõni tüdruk hakkas saalis nutma, süda läks haledaks ja tegime kümme aastat veel. Nüüd ütlesime uuesti, et võiksime pensionile minna, aga nad ei lase," naljatas Maatee ETV saates "Ringvaade".

Filosoofia ja usundite õpetaja Risto Tamm mängib bändis basskitarri ning tunnistas, et bänditegemine on natuke nagu teraapiaprojekt. "Me mõnevõrra vananeme, see aitab meil tunda, et me oleme midagi väärt," ütles Tamm .

Tamme sõnul on bänditegemine joovastav. "Narkootiline tunne, sa lähed ise sinna täiesti sisse. Sa annad endast maksimaalselt ära, pärast kähised rääkida ja ise ka ei usu, et see asi on päriselt juhtunud," lausus Tamm.

Sütevaka kooli õpilane Mattias kinnitas, et õpetajate bänd ei kõiguta nende autoriteeti mingil määral. "See muudab õhkkonna palju sõbralikumaks, tead, et õpetajad on inimesed, kellel on oma hobi. Nendega on mõnus suhelda," lisas Tõnn.

Pärnu Sütevaka koolist on välja kasvanud mitmeid bände ja muusikuid, nende seas Eesti Laulu tänavused poolfinalistid Frederik Küüts ja Rasmus Rändvee.