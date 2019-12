Kaks sajandit vana õlu sisaldab kuusevõrseid ja porgandit

Tallinna ülikooli ja pruulimeistrite koostöös sündis porgandi ja kuusevõrse õlu, mis on valminud 1805. aasta retsepti järgi.

Ajaloolane Kaarel Vanamölder selgitas, et Tallinna Ülikoolis on formaat ELU, mille käigus kogutakse ühte gruppi väga erinevate taustadega üliõpilased ning hakatakse midagi koos looma. "Meil Tallinna ülikooli ajaloos tuli selline mõte, et miks siis mitte võtta ette mõned ajaloolised retseptid ja püüda nad tõsta ellu ja vaadata, mis neist välja tuleb," meenutas Vanamölder ETV saates "Ringvaade".

Töö jooksul vaadati läbi kümneid retsepte, esimesed neist 1640. aastatest. "Mida kaugemale me ajas lähme, seda vähem meile tekst tänapäevases mõttes ütleb," ütles Vanamölder, et toonased retseptid ei andnud liiga palju infot joogi sisu kohta.

Pruulimeister Jaan-Kristjan Unt ütles, et väljavalitud 1805. aasta retseptist tehti mitu erinevat varianti ning aasta aega kestnud protsessi jooksul valiti välja üks.

Üks retsept, mis kunagi laiema avalikkuseni ei jõudnud, tehti valmis iidsete meetoditega. "Kasutasime selliseid ajaloolisi meetodeid ehk lõkketules kuumaks aetud maakividega pruulisime õlle valmis. Kogu kuumutamisprotsess käis läbi kuumade kivide," ütles Unt.

Saatejuht Marko Reikop maitses õlle järele ja tunnistas, et maitse on meeldivalt pehme. "1805 osati päris hästi õlut teha," arvas Reikop.