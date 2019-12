Urmas Sõõrumaa tahab Patareile klaaslage

Sõõrumaa kiitis Patarei ääres asuvat mereala, kus kuuleb vaikset merekohinat ja näeb Pirital paistvaid tulesid. Sõõrumaa ütles, et kõik tehakse selleks, et promenaadilt jalutades saaks sisse astuda mõnda Patarei kohvikusse või poekesse. "Me tahame, et see maja hakkaks linnarahva jaoks tööle. Enamik aega Eestis tuul ikkagi puhub ja mingisugune plaan on panna siia klaaspiire ette, et tekiks tuulevari," arutles Sõõrumaa.

Sõõrumaa sõnul pole liiga palju aega arendada, sest nõudekohaselt peab kunagi kindlusena ja siis vanglana töötanud hoone valmis olema viie ja poole aasta pärast. Majas hakkab tingimusena olema ka 3000-ruutmeetrine muuseum.

Hoone kordategemine läheb Sõõrumaa sõnul maksma umbes 60 miljonit eurot. Uuenduskuuri käigus tahab Sõõrumaa panna Patareile klaaslae. "Keskmise aatriumi me tahaks klaaskatuse alla panna, et siia jääks vaba ala - kohvikud, natuke loodust, puid," rääkis ta.

Patarei merekindlus asub omanäolises ja arenevas Põhja-Tallinnas, Tallinna merepiiril. Ainulaadse arhitektuurse ja omapärase sisearhitektuurse lahendusega merekindlus on äratuntav nii maalt kui merelt. Tegemist on ajaloolise hoonekompleksiga mille ajalugu ulatub pea 200 aasta taha.