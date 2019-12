Netflixis esilinastub reedel "Nõiduri" teleseriaal

"Nõidur" põhineb Poola kirjaniku Andrzej Sapkowski populaarsel raamatutesarjal, millest eesti keeles on ilmunud kolm esimest osa - "Viimane soov", "Ettemääratuse mõõk" ja "Haldjate veri". Raamatute ülemaailmsele tuntusele on märkimisväärselt kaasa aidanud ka Poola firma CD Projekt S.A. loodud videomängud, millest viimast ("The Witcher 3: Wild Hunt") on laialdaselt peetud üheks läbi aegade paremaks videomänguks.

"Nõiduri" lugude peategelaseks on nõidur Geralt, kelle tööks on jahtida keskaegset Euroopat meenutavas fantaasiamaailmas erinevaid koletisi ning oma seiklustes satub ta paratamatult ka erinevate poliitiliste intriigide ja võlurite tegemiste keskmesse. Raamatud on lisaks põnevale ja seikluslikule sisule pälvinud tähelepanu ka tänu laiemale inimsuhete analüüsile, mitmetähenduslikule mustale huumorile ning peategelase poolt sageli väljendatud sarkasmile. Samuti on raamatute eripäraks poola ja slaavi mütoloogia mõju.

Netflixi sarjas mängib nõidur Geraltit varem Supermani-filmides peaosa täitnud Henry Cavill. Teistest olulisemates rollides on Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (printsess Ciri) ja Joey Batey (Jaskier).

Sarja produtsent Lauren Schmidt Hissrich on rõhutanud, et sari lähtub Sapkowski raamatutest, mitte aga videomängudest. Samas on sarja treilerites siiski märgata detaile, mis viitavad osaliselt videomängudest saadud inspiratsioonile - näiteks Geralti riietus või videomängu järel meemiks muutunud vannistseen.

Tootja usku seriaali edusse näitab kas või see, et teine hooaeg sai ametliku kinnituse juba tükk aega enne esimese hooaja esilinastumist.

Sarja treilerid:

Peategelasi tutvustavad videod:

Kirjanik Andrzej Sapkowski ja sarja produtsent Lauren Schmidt Hissrich arutlevad "Nõiduri" teemal:

Peaosatäitja Henry Cavill, kes on ka ise nii raamatute kui ka videomängude fänn, loeb lõike raamatust "Viimane soov":

2015. aasta videomängu "The Witcher 3: Wild Hunt" treilereid: