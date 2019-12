NOEP esines Itaalia televisioonis seal ülimenuka singliga "Fk this up"

Andres Kõpper ehk NOEP esines hiljuti Itaalia televisioonis, sest muusiku singlit "Fk this up" saadab seal erakordne edu.

NOEP esines Itaalia televisioonis, esitades koos Briti laulja Chinchillaga laulu "Fk this up". Laul on kõlanud ka mitmes Itaalia muusikaedetabelis. "Näiteks Itaalia raadiotes oli päris pikalt TOP kümnes. Kõige kõrgem koht, mille "Fk this up" Itaalia raadiote peal ekokku saavutas, oli viies koht," ütles Kõpper, et tema plaadifirma Warner tegi Itaalias loo levitamisega väga head tööd.

Laulu mängitakse ka muudes riikides ning Spotifys on laul kuulatuim just Itaalias. "Itaalia on 30-kordselt suurem kui Eesti," ütles Kõpper. Eestist eespool on ka Argentina ja Saksamaa.

Itaalias oli NOEP-il meediapäev, mille jooksul andis ta rohkelt intervjuusid ja soovitas kohalikele Eesti artiste. "Ühed tüübid palusid, et ma võtaks kaasa oma paar lemmiklugu," selgitas NOEP, et võttis kaasa Yasmyni laulu "I like u a lot", mis kohalikele väga meeldis. NOEP tunnistas, et lugu on tema selle aasta kodumaine lemmik.

NOEP-i poolt saab hääletada Eesti suurimas muusikaküsitluses R2 Aastahitt, mis on avatud kuni 27. detsembrini.