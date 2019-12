Variety arvustas "Tõde ja õigust": head peaosalised täidavad oma rolle veenvalt

Weissberg arutles Variety veergudel, et Eesti ühe hinnatuima romaani kinolinale toomine ei ole heidutanud Tanel Toomi, kes sai sellega väärikalt ja hästi hakkama.

Weissbergi sõnul maalib film pildi tüüpilisest põhjamaisest mehest Andresest, keda kehastab Priit Loog ja kes kindlameelselt ning emotsioonitult püüab oma perele üles ehitada kodu, mõtlemata oma pere õnnele. Kriitiku sõnul pole Toom kujutanud ainult tollele ajastule omast käitumist, vaid eestlaste jätkuvat kiindumust oma maasse, mis tuleneb sajanditepikkusest eneseotsingutest.

Weissberg toob välja piibli keskse tähenduse filmis, mis sümboliseerib Andrese kibestumust, sest jumalasõnu korrutades muutuvad Andresele tähtsusetuks inimsõnad. "See idee oli paremini kantud edasi romaanis, sest filmis see mõte möödus liiga kiiresti, et põhjustada laiemat vastukaja," arutles Weissberg. Kriitiku sõnul on filmis paremini õnnestunud Andrese suhe oma naiste Krõõda ja Mariga, keda filmis kehastavad Maiken Pius ja Ester Kuntu.

"Üllataval kombel, kui võtta filmi pikkus ja rohked kordused, olgu need rasked inimsuhted või pikad maastikukaadrid, oli filmis vähe venimist, tänu headele peaosalistele, kes esitavad oma rolli veenvalt, isegi kui nad kujutavad pigem suuri ilukirjanduse arhetüüpe kui lihast ja luust inimesi," arutles Weissberg.

Ta lisas, et vaid need, kes on romaaniga tuttavad, märkavad, millised osad filmist välja on jäetud. "Kuigi keeruline on vabaneda tundest, et selles filmis on palju sügavam ja haaravam tekst, mis on filmis kärbitud ainult põhielementideks ja mida on üritatud polsterdada tavapäraste sotsiaalfilosoofiliste teemadega," arutles kriitik.

Weissberg tõi arvustuses välja, et pea kolm miljonit eurot maksnud "Tõde ja õigus" on Eesti ajaloo kalleim produktsioon, mis on hästi välja tulnud ning pakitud nägusasse pakendisse. Ta lisas, et rahvusvaheline versioon filmist on 16 minutit lühem kui 2 tundi ja 45 minutit kestev kodumaine versioon.