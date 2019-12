ETV2 pühadeprogramm on tulvil meeleolukatest hetkedest

21. detsember

21.30 "Valgele mäele" 1/6 (2019)

See on lugu madalal sündinud eestlasest, tema pürgimisest kahe kauni Pamiiri kõrgmäe tippu läbi valu ja rõõmu, eneseületuse ning loobumise, kaotuse ja võidu. Eesti mägironijad üritavad lisaks 7105 meetri kõrgusele Korženevskaja tipule vallutada ka "lumeleopardi" autiitli saanud, 7495 meetrist Ismoiil Somoniid. Film kirjeldab inimasustusest kaugel seisvat ürgset looduseilu ja püüab piiluda sügavale inimese sisse. Mäel toimuva abil otsitakse vastust küsimusele, mis motiveerib inimesi jätma kuudeks oma kodu, pere, sõbrad, et minna ning elu ja tervisega riskida. Sarja autor on alpinist Katrin Merisalu, režissöör Andres Lepasar.

valgele mäele

22. detsember

16.00 "Sipsik ja vana aja asjad" (2019)

Eno Raua jutustuse lõpus tabab Sipsik end mõttelt, et Anu ei pruugi suureks kasvades enam tahta temaga mängida. Suured ju millegipärast ei mängi nukkudega. Ta palub Anu, et too teda ei unustaks ega minema viskaks. Kõige parem oleks, kui Anu Sipsiku tühja kingakarpi paneks, et päris suure tüdrukuna teda taas välja võtta ja nende ühiseid seiklusi meelde tuletada. Jõuludeks tulevad suureks sirgunud Anu ja Mart oma lapsepõlvekoju. Pööningult leiavad nad vanade asjade hulgast oma kalli Sipsiku. Sellest taaskohtumisest algab lavastus ja mäng.

"Sipsik ja vana aja asjad" Autor/allikas: Rahvusooper Estonia

Rahvusooper Estonia Kati Kivitari muusikaline lastelavastus Eno Raua "Sipsiku" ainetel. Dramatiseering: Kati Kivitar ja Leino Rei. Lavastaja ja kunstnik: Kati Kivitar. Helilooja: Katri Rebane. Osades Külli Teetamm (Tallinna Linnateater) ja Andero Ermel (Tallinna Linnateater).

23. detsember – 4. jaanuar

"Muumioru lood" (2019)

ETV2 eetrisse jõuab värskeim adaptsioon Tove Janssoni armastatud raamatutegelastest ja nende seiklustest. 2019. aastal valminud telesari on Soome ajaloo kalleim, tehtud Soome ja Suurbritannia ühisprojektina. Ingliskeelses versioonis on sarja tegelastele andnud hääle Taron Egerton (Muumitroll), Rosamund Pike (Muumimamma) ja Kate Winslet (Filifjonka). Soomekeelses versioonis kõnelevad teiste seas Joonas Nordman, Satu Silvo, Ville Haapasalo ja Alina Tomnikov. Eestikeelses versioonis loevad peale näitlejad Maiken Pius ja Kaspar Velberg. Sarjale loodud originaalmuusika heliloojateks on Pekka Kuusisto ja Samuli Kosminen. Fantaasiaküllane koguperesari pakub naudingut nii ammustele muumifännidele kui ka uutele sarja austajatele.



"Muumi lood" Autor/allikas: pressimaterjalid

24., 25., ja 26. detsember

20.00 "Ninasarvikute orbudekodu" (LAV, 2018)

Aafrika esimene ninasarvikute orbudekodu on paik, kus saavad uue võimaluse väikesed ninasarvikud, kelle emad on surnud, enamasti salaküttide käe läbi. Varase eluea dramaatilistest sündmustest üle saamiseks läheb kaua aega ja veel kauem tuleb tööd teha selle nimel, et neid saaks jälle loodusesse tagasi lasta. Inimestele, kes ninasarvikute eest hoolitsevad, on see maailm täis rõõmsaid ja kurbi hetki, suuri riske ning tohutuid võite. Väikesed ninasarvikud, kes on salaküttide käe läbi ilma emata jäänud, nõuavad palju hoolt ja vaeva.

Ninasarvikute orbudekodu

24. detsember

21.30 MoeKunstiKino: "Kusama. Lõpmatus" (USA, 2018)

Yayoi Kusama on üks maailma tuntumaid kunstnikke, kelle tööd on lummanud publikut üle kuue aastakümne. Meisterlikkusega, mis kompab pidevalt piire, on ta kõhklematult liikunud maalikunsti ja skulptuuri, kunsti ja disaini, ida ja lääne vahet. Eraelus on Kusamal aga tulnud maadelda suurte raskustega, alates kasvuaastatest probleemses peres Teise maailmasõja aegses Jaapanis ja 1960ndate kunstimaailma seksismist ning rassismist kuni vaimuhaiguseni. Heather Lenzi dokumentaalfilm loob inspireeriva ja põneva portree tõelisest ellujääjast ning maailma juhtivast kunstnikust.

Kusama. Lõpmatus

25. detsember

15.15 "Kodused kontserdid. Liina Saar" (2019)

Kauni tämbriga laulja ja laulukirjutaja Liina Saare sume ja suitsune hääl sobib valatult kokku ka jazz'iga. Jazzkaare kodukontserdil astub Liina esmakordselt üles omanimelise koosseisuga, et tähistada värske albumi ilmumist, mille muusika sündi inspireeris eelkõige eesti keele ilu, tänutunne ja armastus. Rõõmsa ja helge tonaalsusega lood toovad koos Liinaga kuulajani tunnustatud jazz-muusikud Joel Remmel, Jaan Jaanson, Mihkel Mälgand ja Ahto Abner. Saate autorid Maria ja Robi Uppin, produtsendid Eva Saar ja Kadi Katarina Priske.

21.30 Mf "Notting Hill" (USA, 1999)

Ajatu komöödia tegevus toimub Londonis Notting Hilli linnaosas. William Thackeril (Hugh Grant) on oma raamatukauplus, palju sõpru ja hipist korterikaaslane. Ühel päeval külastab tema poodi USA kuulsaim filmistaar Anna Scott (Julia Roberts). Juhuslikust kohtumisest kasvab välja armastus, kuid tavalise inimese ja filmitähe armastus pole tänapäeva maailmas enam nende kahe asi, vaid läheb korda kõigile. Iga lehelugejat ja televaatajat huvitab, kus-miks-kuidas ja mis edasi saab.

Mängufilm Notting Hill (USA 1999) Autor/allikas: Pressimaterjalid

26. detsember

15.15 "Jõulutähed. Saara Pius, Stig Rästa ja Victor Crone" (2019)

Selle aasta jõulude säravaimad tähed Saara Pius, Stig Rästa ja Victor Crone annavad ühise pühadekontserdi Kaarli kirikus. Kuldne kolmik on varemgi teinud koostööd Eesti Laulul ja suurepärane klapp toob nad esmakordselt koos kontserdilavale. Neid saadavad muusikud Tomi Rahula ja Siim Usin. Kavas on tuntuid ja vähemtuntuid jõululaule, aga ka artistide enda loomingut, mille publik on juba soojalt vastu võtnud. Režissöör Keiti Väliste, juhtoperaator Andrus Rebane, produtsent Kadi Katarina Priske.

"Hommik Anuga" 8. detsembril, Saara Pius Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

21.30 Mf "Võta või jäta"

"Võta või jäta" Autor/allikas: Kaader filmist

27. detsember

20.00 Df "Peakokk Flynn" ("Chef Flynn") (USA, 2018)

Aastal 2008 avas toona kümneaastane Flynn McGarry oma California kodu elutoas õhtusöögiklubi, pakkudes roogi, mis söögiseltskonna ahhetama panid. Flynni ema on aastate jooksul jäädvustanud poja arengut kokana ja inimesena. See on portree imelapse jõudmisest kuulsuseni, samas paneb mõtlema, millest peavad loobuma lähedased, et lapse unistusi toetada.

21.35 Mf "Kuulsuse jahil" ("Almost Famous") (USA, 2000). Filmile eelneb Filmiklubi sissejuhatus Valner Valmega.

Režissöör Cameron Crowe oli ka selle poolautobiograafilise filmi stsenarist ja pälvis oma käsikirjaga Oscari. Film sukeldub 1970. aastatesse, mil Crowe ise oli teismeline reporter ajakirja "Rolling Stone" juures. Filmis tabab sama saatus William Millerit (Patrick Fugit), kes kirjutab ajakirjale ansamblist "Stillwater" ja asub koos nendega mööda Ameerikat tuuritama. Lava taga kohtub ta bändiga kaasa sõitva Penny Lane'iga ja tundub, et poisi õnn on täiuslik. Kuid ehk on täiskasvanuiga talle siiski liiga vara peale surutud, sest ringisõitmisega kaasnevad ka uimastid ja alkohol.

28. detsember

22.00 "Säärane mulk ehk sada vakka tangusoola" (2018)

Õpetlik lustimäng, mis sündis koos rahvusliku teatriga, on kindlasti eestlase identiteedi lahutamatu osa. Endla teatri lavastus on läinud tagasi juurte juurde ja nii nagu omal ajal, kehastavad kõiki tegelasi vaid mehed. Etendused toimusid Pärnus, näidendi autori Lydia Koidula muuseumi aias. Lavastust on pärjatud rohkete teatriauhindadega. Lavastaja Kaili Viidas, kunstnik Arthur Arula, osades Tõnu Oja, Indrek Taalma, Ago Anderson, Sander Rebane, Meelis Rämmeld ja Lauri Mäesepp ning mitmed külalisnäitlejad. Esietendus 30. juunil 2017 Koidula muuseumi aias. Salvestus 1. augustil 2018. Režissöör Elo Selirand, juhtoperaator Raul Priks, toimetaja Reet Weidebaum, produtsent Tiina-Mari Koljak.

"Säärane mulk ehk Sada vakka tangusoola" Autor/allikas: Endla teater

30. detsember

22.20 "R2TV"

"R2TV" teeb aastale 2019 meeleoluka ringi peale ja paiskab eetrisse kõige põnevamad persoonid, nähtused, festivalid ja peosarjad, mis hooaja jooksul kaamerasse püüda õnnestus. Saatejuhid Jon Mikiver ja Eisi Mäeots, toimetaja Maarja Merivoo-Parro, režissöör Sigre Silm, produtsent Tiina-Mari Koljak.

31. detsember

20.00 "Kui eestlased..." (2019)

Sketšisaade armastatud näitlejatega.

21.30 MoeKunstiKino. "Yellow is Forbidden" (Uus-Meremaa, Hiina, Prantsusmaa, 2018)

00.10 "Ongi Koik parimad kalad aastavahetuseks"

Armastatud telelegend Urmas Džentelman kutsus endale aastavahetuseks stuudiosse külla Eesti poliitikaelu säravaima tähe Anastassia Tedremaa. Koos meenutatakse glamuurset poliitika-aastat ja lastakse telelummuses teele uue aasta soovid.

Režissöörid Kertu Köösel ja Kadi Katariina Priske, stsenarist Kaupo Meiel, toimetaja Reimo Sildvee, produtsent Tiina-Mari Koljak.

Ongi Koik aastavahetuse erisaade. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

00.40 "Mina, Tonya" ("I, Tonya", USA 2017)

R: Craig Gillespie. O: Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney. Nii parima naiskõrvalosatäitja Oscari kui ka Kuldgloobuse pälvinud ebatavaline eluloodraama 1990. aastate ühest parimast iluuisutajast Tonya Hardingust, kelle vastuoluline karjäär ja intsident peamise konkurendi Nancy Kerriganiga pani temast rääkima kogu maailma. Tonya Harding (Margot Robbie) oli esimene ameeriklanna, kes sooritas jääl võimatuks peetud kolmekordse axeli ja tõestas, et ka naistel on võimalik teenida kõrgeim võimalik punktisumma - 6,0. Tema ekstravagantne riietumisstiil ja uisutamisnumbri rokkiv taustamuusika oli konkurentidega võrreldes midagi niivõrd teistsugust, et Harding muutus kiiresti publiku lemmikuks, samal ajal kui konservatiivsed kohtunikud olid kitsid talle kiitust jagama. Suur roll Tonya elus oli tema kalgil ja ropusuisel emal (Allison Janney), kes küll sisuliselt juhatas Tonya iluuisutamismaailma, kuid kellel kunagi ei jätkunud südant ega tahet oma tütart tõeliselt toetada. Ka Tonya täiskasvanuelu polnud meelakkumine, kuid tänu oma vägivaldsele abikaasa Jeffile (Sebastian Stan), kes usutavalt seisis ka Nancy Kerrigani rünnaku tellimise taga, sai temast tugev naine, kes teadis, mida tähendab olla vaene ja millist ränka tööd tuleb teha tippu jõudmiseks. Tonya rollis näeme säravat Margot Robbiet ("Wall Streeti hunt"). Filmi peakangelanna erakordselt kalgi ema kujutamise eest pärjati aga Allison Janney ("Juno") nii Oscari kui ka Kuldgloobuse auhinnaga. Filmi režissöör on austraallane Craig Gillespie ("Õuduste öö").

2. jaanuar

20.00 "AegRuum. Planeedid" 1/5 (Suurbritannia, 2019)

Päikesesüsteemi kaheksa planeeti on olnud 4,6 miljardit aastat hämmastaval retkel, täis imelisi vaatemänge ja suuri draamasid, mida me oleme hakanud alles hiljuti avastama. Esimeses osas on vaatluse all Päikesele kõige lähemad kiviplaneedid Merkuur, Veenus, Maa ja Marss. Sündinud koos, oli igal neist varase Päikesesüsteemi vägivallas oma lootusehetk, kuid Merkuur on nüüd kõrbenud aher maailm ja Veenus lämbumas oma tihedas atmosfääris. Mispärast siseplaneetide saatus pöördus?

3. jaanuar

20.00 Ajaloodokk. "Ganz. Kuidas ma kaotasin oma Põrnika" (Holland, Saksamaa, 2019)

Volkswageni Põrnikas on disainiklassika, mille natslikult Saksamaalt alanud päritolu varjutavad intriigid, spionaaž ja laim. See on seni rääkimata lugu Josef Ganzist, juudisoost visionäärist ühe maailma kõige jumaldatuma auto taga. Ganzi pärandit uurides avastame geeniuse, kes teenimatult ajaloost välja lõigati.

5. jaanuar

12.30 "Whitney: Can I Be Me?" (Suurbritannia, USA, 2017)

19.30 Teemaõhtu "Rowan Atkinson 65", mille raames näitdatakse 1. ja 2. hooaja legendaarsest sarjast "Blackadder".