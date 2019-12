Pühadenädal toob ETV ekraanile mitmeid pärle

Eesti Televisioon toob pühadenädalal vaatajateni meeleoluka eriprogrammi, mille pärliteks on uus kodumaine lühisari "Nõnda ka maa peal", heategevussaade "Jõulutunnel", uued humoorikad lood saates "Elu parim nali" ja värsked erisaated Vahur Kersnalt, "Ringvaate", "Osooni" jt ETV tegijatelt. Jõulunädalal jõuavad esmakordselt tele-ekraanile filmid "Võta või jäta", "Tõnis Mägi. Vaikus valguses" ja "Lotte ja kadunud lohed". Samuti kuulub ETV pühadeaega värvikas valik kontsertidest, kodumaine klassika filmide ja telelavastuste näol ning traditsioonilised jumalateenistused ja intervjuu president Kersti Kaljulaidiga.

Esmaspäev, 23. detsember

Intervjuu president Kersti Kaljulaidiga: kell 20.30

Lõppevale aastale vaatab koos riigipeaga tagasi Marko Reikop.

"Ringvaate aasta": 23. detsember kell 18.45, 24. detsember kell 18.30, 26. detsember kell 18.45 ja 27. detsember kell 18.45

Marko Reikop ja Grete Lõbu on läbi sügise pakkunud vaatajatele meeleolukaid katseid ja teste ning võtnud pihtide vahele erinevaid külalisi. Erisaates "Ringvaate aasta" vaadatakse neljal õhtul nüüd üle aasta parimad lood ja saatejuhid pannakse proovile, kui hästi nad oma intervjuusid mäletavad.

Grete Lõbu ja Marko Reikop Autor/allikas: Liis Sinitamm/ERR

"Elu parim nali": 23. detsember kell 19.30 ja 24. detsember kell 19.15

Aasta tagasi esmakordselt ETV ekraanile jõudnud saade "Elu parim nali" on taas kutsunud kaamerate ette tuntud ja armastatud eestlased, kes jagavad oma kirkamaid elamusi sellest, mis neid telekat vaadates kõige rohkem naerma on ajanud. Kahel õhtul (23. ja 24. detsember) jagavad muhedaid tele-lugusid Andrus Vaarik, Karl-Erik Taukar, Kristel Aaslaid, Üllar Saaremäe, Hanna-Liina Võsa jpt. Saatejuht on Gaute Kivistik.

Elu parim nali

Mängufilm "Võta või jäta": kell 21.30

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks valminud mängufilm on lugu 30-aastasest Erikust ja tema isaks kasvamise teekonnast. See on traagiline ja kohati koomiline lugu üksinda vastsündinu eest vastutama jäävast tavalisest eesti mehest, kellest saab igapäevaelu kangelane, Superman, kes on oma isaduse eest valmis küünte ja hammastega võitlema. Osades Reimo Sagor, Nora Altrov, Emily Viikman, Liis Lass, Adeele Sepp, Epp Eespäev, Andres Mähar, Egon Nuter, Mait Malmsten. Stsenarist ja režissöör Liina Trishkina-Vanhatalo, produtsent Ivo Felt.

Jõululaupäev, 24. detsember

Mängufilm "Viimne reliikvia": kell 10.00

Jõuluõhtu jumalateenistus Järva-Jaani Ristija Johannese kirikus: kell 16.00

Jutlustab EELK piiskop Tiit Salumäe, kaasa teenivad Järva-Jaani koguduse õpetaja assessor praost Katrin-Helena Melder, Järva-Jaani koguduse noortejuht Tene Metsma ja Järva vallavanem Rait Pihelgas. Laulavad Järva-Jaani segakoor ja Järva-Jaani Peetri lastekoor.

Dokfilm "Väikese põhjapõdra Ailo suur seiklus": kell 17.00

Haarav loodusdokumentaal jälgib nõrgukese ja haavatava põhjapõdravasika Ailo võitlusest ellujäämise nimel metsikus looduses. See, kuidas ta elu ja loodust avastab, on tõeline südamest tulev lugu keset Lapimaa suursugust maastikku.

Väikese põhjapõdra Ailo suur seiklus

"Kremli ööbikud": kell 21.20

Jõuluõhtul jõuab esmakordselt tele-ekraanile suvine menulavastus "Kremli ööbikud". Loo keskmes on üks päev Jaak Joala elust 1987. aastal, mõned aastad enne suurelt lavalt lahkumist. Sel päeval annab ta ühes tundmatuks jääda soovivas nõukogude linnas seitse kontserti. Tegevus toimub küll ühe päeva jooksul, kuid mälupiltidena liigub ta pidevalt oma minevikku ja tulevikku. See on lugu Jaak Joalast, kuulsuse ihast ja oskusest seda kanda. Lavastaja Robert Annus. Laval Märt Avandi, Juss Haasma, Priit Strandberg, Saara Pius, Maria Annus, Katrin Pärn, Robert Linna, Tambet Seling, Janek Joost. Režissöör Erle Veber, produtsent Rait Roland Veskemaa.

Esimene jõulupüha, 25. detsember

"Jõulutunnel": kell 10.00, 13.00, 15.30, 17.00, 19.15 ja 21.20.

Heategevussaade "Jõulutunnel" pöörab sel aastal tähelepanu psüühiliste traumadega lastele ja noortele ning ulatab abikäe, et koos heade inimestega rajada Eestisse esimene miljööteraapiline ravikodu, kus terveneda ja terapeutide ning tugiisikute abiga nii kaugele jõuda, et taas iseendaga hakkama saada.

Anna ja Kristjan Pihl Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Läbi 25. detsembri jõuavad "Jõulutunneli" stuudiosse külalised ja kõlab hea muusika. Saatejuhid on Anna ja Kristjan Pihl, teemakohaste videolugude autorid on Christel Karits, Silvia Karro, Aivi Parijõgi, Hannes Hermaküla, Jüri Muttika ja Kaidor Kahar. Muusikat pakuvad Miljardid, Raul ja Carlos Ukareda, Jäääär, Justament, Sissi, Laura ja Koit, Curly Strings, Anne Veski, Lenna, Reket jt.

"Jõulutunneli" annetustelefonid on avatud 31. detsembri südaööni. Helistades numbrile 900 7701 saab ravikodu rajamiseks annetada 5 eurot, numbrile 900 7702 annetate 10 eurot ja numbrile 900 7703 annetate 25 eurot. "Jõulutunneli" partner on MTÜ Oskar Alliku kodu.

"Tõnu Aav. Ilma naljata": kell 11.00

2019. aastal siitilmast lahkunud Tõnu Aava tuntakse ilmselt ennekõike onu Remuse, vahva sõdur Švejki ja Feliks Vissina Õnne tänavalt. Teatrisõbrad mäletavad menulavastust "Mees, naine ja kontsert", paljud kiidavad teda kui tenorit. Esimese jõulupüha hommikul meenutavad Tõnu Aava kolleegid Ita Ever ja Kersti Kreismann, sõbrad Arvo Valton ja Jüri Engelbrecht ning paljud teised. Toimetaja Margit Kilumets.

Esimese jõulupüha jumalateenistus Nõmme baptistikoguduses: kell 12.00

Jutlustab Nõmme baptistikoguduse pastor Veikko Võsu. Kaasa teenivad koguduse juhatuse esimees Vaido Palmik, abipastor Kaur Paldre ja noortejuht Kadri-Kristel Saagim. Muusikaliselt teenivad rahvusooper Estonia solist Helen Lokuta, Mihkel Metsala ja Matis Metsala. Jõululoo räägivad Hannes Hermaküla ja koguduse abipastor Mari Vahermägi.

"Lucy Worsley jõululaulud": kell 14.30

Inglismaal on jõulutraditsiooni lahutamatuks osaks jõululaulude laulmine linna- ja külaväljakutel ning rõõmsate lauluseltskondade uitamine ukselt uksele. Ajaloolane Lucy Worsley jutustab populaarsete jõululaulude sünnist, viies vaataja põnevale teekonnale talvise pööripäeva pidustuste ja ristiusu jõulutraditsiooni algusaega ning rändab jõululaulude saatel läbi ajaloo Euroopa eri maades.

"Meie eriline laulukoor": 25. ja 26. detsember kell 16.00

Briti näitleja Vicky McClure otsib oma erilisse laulukoori inimesi, kes jagavad ühist saatust – nad kõik põevad erinevas staadiumis dementsust. 2019. aastal valminud kaheosaline dokumentaal pakub vaatamiseks südamlikku muusikalist lugu, kus igapäevakatsumused põimuvad uute teaduslike lähenemistega. Põhjalikud aju-uuringud ja esimesed omalaadsed katsetused maailmas paljastavad, milline imetabane mõju ajule on muusika mängimisel ja kuulamisel.

"Töörööbikud: Vanad uued jõulukingid": kell 18.00

Pühadeks valmistumine ja kingituste meisterdamine võib olla ränkraske töö, aga ka puhas lust. Ema Kristiina ja tema tütar Brette on võtnud nõuks, et oma käte ning südamesoojusega meisterdatud kinkidega ei lähe kunagi alt. Olgu selleks siis aurav kodusai või uuele elule turgutatud taburet.

"Osoon. Tähtede jõuluseiklus": kell 18.45

"Osoon" meelitas neli tuntud lavatähte oma tavapäraselt mänguplatsilt metsa. Lustlikus loodusmängus löövad kaasa Kadri Voorand, Marta Laan, Ott Lepland ja Märt Avandi ning selgub, kui hästi nad oma uut partnerit, Loodust, tunnevad ja kas näitejameisterlikkus on abiks ka metsas orienteerumisel. Autorid Kristo Elias ja Sander Loite.

"Osooni" erisaade Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

"Jõulutunneli kontsert": kell 20.00

Tartu Pauluse kirikus esinevad Tõnis Mägi, Johansonid, Rolf Roosalu ja Tiit Kikas, Riho Sibul, Margus Vaher, Oleg Pissarenko, organist Maris Podekrat, koor Veronika Portsmuthi juhatusel jt.

Dokfilm "Püha öö": kell 22.00

Laul "Silent Night", "Püha öö", kirjutati aastal 1818, rasketel aegadel, kui rahvas polnud veel üle saanud Napoleoni sõdade kurnatusest, epideemiatest ja aasta otsa väldanud pimedusest pärast vulkaanipurset. Joseph Mohr ja Franz Gruber kirjutasid laulu jõuluõhtu jumalateenistuseks, aimamata, et sellest saab nii tähtis teos muusikaajaloos.

Teine jõulupüha, 26. detsember

Mängufilm "Mehed ei nuta": kell 10.00

"Kutsuge ämmaemand! Jõulud": kell 11.20

Menusarja "Kutsuge ämmaemand" värske jõulueri, mis Eestis linastub vahetult pärast episoodi esmalinastust sarja kodumaal, Inglismaal. Ämmaemandad ja arstid sõidavad Šotimaa läänerannikul asuvale idüllilisele Välis-Hebriidide saarele, kus vajatakse hädasti nende abi. Tegutseda tuleb äärmuslikes tingimustes, kus ei jagu ei vett ega ka elektrit. Ent jõulud on ju rõõmuaeg ja sünnib jõuluime.

"Jane Paberiti lugu": kell 19.15

Nelja lapse ema Jane Paberit teadis aasta eest, 2018. aasta jõulude ajal, et need pühad jäävad talle viimaseks. Kolm kuud hiljem võttis rasket lihas- ja närvihaigust põdenud naine endalt elu Šveitsis, kus tegi abistatud enesetapu. Avameelsusega ühiskonda šokeerinud 47-aastasest Janest jäid maha kolm tütart ja üks poeg. Taavi Eilati dokumentaal jälgib enam kui aasta jooksul naise ja tema lähedaste võitlust raske haiguse, avaliku tähelepanu ja leinaga.

Kodumaine sari "Nõnda ka maa peal": 26., 27. ja 28. detsember kell 20.00

26., 27. ja 28. detsembri õhtutel tele-esilinastub kodumaine lühidraama-komöödia "Nõnda ka maa peal". Südamlik, kohati tragikoomiline perelugu jälgib jändrikust isa ja võõrandunud tütarde suhteid, kus isa ootamatu terviserikke seab pere jõulude ajal silmitsi teekonnaga, mille kestel leitakse lepitus iseenda ja lahku kasvanud omakestega. Kolmeosaline sari pakub seiku elust enesest ja pühadesse sobivat mõtteainet leppimisest ja andestamisest, hirmudest ja kibestusest üle saamisest.

Nõnda ka maa peal



Stsenarist Martin Algus, režissöör Ergo Kuld, tootja Kassikuld OÜ. Osades: Karin Rask, Grete Klein, Ülle Kaljuste, Marika Barabantsikova, Vello Janson, Tõnu Oja, Martin Algus, Henri Kass, Sten Karpov jt

Dokfilm "Tõnis Mägi. Vaikus valguses": kell 21.20

Režissöör Priit Pääsukese portreefilm Eesti muusika elavast legendist Tõnis Mäest, kes läbi elu mitmetahuliste keerdkäikude on jõudnud põneva maailmatunnetuseni, millest on kantud ka tema looming. Film annab vaatajale võimaluse lähedalt piiluda helilooja salapärasesse maailma ja olla kaasreisijaks teekonnal, mis muusikut inspireerib.

Mängufilm "See aeg aastast": kell 22.40

Taani tippnäitlejate koorekiht paneb elama ühe pere loo, kus jõululaupäeval saab kogu pere taas kokku, kuid pühadeaegset kodurahu illusiooni varjutavad mitmed saladused. Katrine ja Madsi kodus on pühade ajal ruumi kõigile – lahutatud vanematele, noorimale õele ja tema uuele mehele, samuti ka kolmele pere teismelisele tütrele, kes võitlevad ema tähelepanu pärast. Kena pinna all hiilib aga plahvatus, mis on sama kergesti süttiv kui kuivad kuuseoksad. R: Paprika Steen. O: Paprika Steen, Sofie Gråbøl, Lars Brygmann jt.

Reede, 27. detsember

Teatrietendus "Päikesepoisid": kell 10.00

"Rännud Kersnaga. Reis kuule": kell 19.15

50 aastat pärast inimese esimesi samme Kuul rändab ja mõtiskleb vanameister Vahur Kersna inimkonna suurima seikluse jälgedel Moskvas ning Washingtonis.

Rännud Kersnaga

Laupäev, 28. detsember

Telelavastus "Kuulsuse narrid": kell 11.00

Animafilm "Lotte ja kadunud lohed": kell 18.40

Janno Põldma ja Heiki Ernitsa loodud Lotte saab kolmandas filmis endale väikese õe Roosi, kellega astub vastu uutele seiklustele, et kohtuda müütiliste tuldpurskavate lohedega. Tegelastele on andnud oma hääled Evelin Võigemast, Helmi Tulev, Mait Malmsten, Elina Reinold ja Sepo Seeman.

Pühapäev, 29. detsember

Teatrietendus "Eesti matus": kell 11.00

Mängufilm "Siin me oleme": kell 18.45

"Tulekandjad": kell 20.00

2019. aasta üheks tähtsündmuseks on laulu- ja tantsupidu "Minu arm", millega tähistati 150 aasta möödumist esimesest üldlaulupeost. Juubelipidu tõi kokku senisest suurima hulga pealtvaatajaid ja osalejaid, teiste seas andsid oma panuse peo õnnestumisse viis noort inimest: dirigendid Pärt Uusberg, Valter Soosalu, Rasmus Puur ja tantsujuhid Rauno Zubko ning Liina Eero. Need on noored, kes laulupeotuld edasi kannavad ja aitavad traditsiooni hoida. Saates võtavad nad kokku juubeliaasta ja mõtisklevad, kuidas traditsiooni edasi kanda. Toimetaja ja produtsent Ruth Alaküla, režissöör Erle Veber.

"2019 Aktuaalses kaameras": kell 21.40

Lõppev aasta rõõmustas juubeli laulu- ja tantsupeoga, kuid pani ka tõsiselt arutlema sõnavabaduse, solvangute ning ähvarduste ja poliitilise eliidi kompetentsuse üle. "Aktuaalse kaamera" tegijad võtavad 2019. aasta kokku ja küsivad, kuidas minna. Saate autorid Tiina Jaakson, Janet Õunapuu, Indrek Treufeldt, Johannes Tralla.

"Jeesus Kristus Superstaar": kell 22.25

Anderw Lloyd Webberi (muusika) ja Tim Rice'i (libreto) 1970. aastal valminud maailmakuulsa rokkooperi 2018. aasta kontserdisalvestis, milles laulavad ja mängivad muusikamaailma suured nimed: John Legend (Jeesus), Brandon Victor Dixon (Juudas), Sara Bareilles (Maarja Magdaleena), Alice Cooper (kuningas Herodes) jt. Rokkooperi teemaks on Jeesuse viimased päevad ja tema reetmine Juudas Iskarioti poolt. Suurejooneline tele-show tõi tegijatele ka viis primetime Emmy auhinda.