Telia oma alustava telekanali programmis noore vaatajaga ei arvesta

Telia avab jaanuari teises pooles oma telekanali Inspira, mille sihtgrupp on 30–35-aastased ja vanemad inimesed. Nooremaid nad oma programmiga tagasi televisiooni juurde meelitada ei püüa, sest nende hulgas on televisiooni vaatamise harjumus juba väga madal.

Telia tele ja multimeedia valdkonna sisujuht Birjo Kiik ütles, et nad on Telia Live pop-up kanalil saanud juba päris hea kogemuse vaatajate eelistuste ja huvi osas.

"Meie spordi-, kontserdi- ja festivaliülekandeid vaatavad kümned tuhanded inimesed – vaatajanumbrite põhjal on selge, et see sisu pakub huvi ja eks me tänase teadmise ja kliendieelistuste pinnalt teeme ka Inspira sisuvalikuid," selgitas ta.

Inspiras saab Kiige sõnul olema sisu, mida täna Eestis ühestki teisest kanalist ei leia. "Sealhulgas Eesti tippsport, uued filmid ja seriaalid, inspireerivad kokasaadete formaadid, omatoodang – ja see ongi eristumise koht."

Ta märkis, et Telia audiovisuaalse sisu pakkumise osas turul küllastumist ei taju, ka voogedastusplatvormide ajastul. Praegu tuleb konkureerida veel välismaistega, aga kodumaiseidki tegijaid on peale tulemas, millest annavad aimu hiljuti alustanud Videolink ja Netikino.

"Meie tänased vaatajanumbrid ning teleteenuste tarbimistrendid üldisemalt näitavad, et huvi on ja tegijaid mahub turule küll. Eriti kui pakkuda sisu, mida täna kuskilt mujalt ei leia ega näe."

Kiik lisas, et nn lineaarne ehk traditsiooniline telekanal on nende jaoks vaid esimene samm. "Kindlasti arendame sinna juurde uusi ja täiendavaid digitaalseid lahendusi juba aasta-paari perspektiivis ning ka nendega tahame turul eristuda."

Inspira sihtgrupiks on Telia määranud 30–35aastased ja vanemad. Kiige sõnul teevad nad uut kanalit eelkõige selleks, et Telia kliendile lisaväärtust pakkuda. "Väga noori inimesi ei arva esmase sihtgrupi hulka seetõttu, et nende seas on televisiooni vaatamise harjumus üldiselt väga madal."