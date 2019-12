Galerii: meenuta "Tõe ja õiguse" võtteid - sobiv Vargamäe leiti Läti piiri äärest

Teisipäeva hommik tõi uudise Ameerikast - "Tõde ja õigus" on läbinud filmiakadeemia tiheda sõela ning pääsenud võõrkeelse filmi Oscari eelvalikusse.

Eesti suure mängufilmi võtteperiood kestis poolteist aastat. Linateose ülesvõtmiseks läks kokku 75 võttepäeva. Film põhineb Anton Hansen Tammsaare samanimelise teose esimesel osal ja valmis 2019. aasta veebruariks, Eesti 100. sünnipäevaks.

Filmi eelarve oli ligi kaks ja pool miljonit eurot, mis on kordades suurem kui keskmisel Eesti filmil. See võimaldas filmida läbi nelja aastaaja.

Andrese ja Krõõda kodu ehk Vargamäed otsiti filmi jaoks pea pool aastat, lõpuks leiti see Tallinnast 290 kilomeetri kaugusel Läti piiri ääres Vastse-Roosa külas. "Tõe ja õiguse" filmi jaoks ehitati üles seitse maja, mis on uued, aga nägid välja nagu vanad. Et taluhooned näeksid välja 19. sajandile kohased, koguti Eesti inimeste käest kokku vanad palgid, millest tehti majade fassaadid.

Filmi jaoks ehitatud Vargamäe oli tegelikult vaid üks võttepaik kümnetest. "Näiteks kui Andres ja Krõõt sõidavad kiriku juurest koju Vargamäele ja kui näidata siis kõike neid punkte, mis nad läbi sõidavad, siis neid oli vist seitse või kaheksa võttekohta Eesti erinevatest paikadest," kirjeldas režissöör Tanel Toom. Näiteks Pearu maja fassaad filmiti hoopis Rocca Al Mare vabaõhumuuseumis.

Et tegelaste riided näeksid vanad välja, pesti neid korduvalt ning triigiti sisse tolmu ja rasva. Aja jooksul muutusid Andrese kostüümi toonid tumedaks, toimus ju kogu tegevus 24 aasta vältel.

Väga aeganõudev oli näitlejate jaoks grimmis istumine, kuhu pidi vahel minema varahommikul ning mis võttis vahel umbes viis tundi. Priit Loog pidi pidevalt käima ka juukseid värvimas, et saavutada just Andresele sobilik toon.

"Tõde ja õigus" linastub esmakordselt tele-ekraanil 1. jaanuaril ETV-s.