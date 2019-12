Mariah Carey "All I Want for Christmas" jõudis pärast 25 aastat lõpuks Billboardi tippu

Mariah Carey 25. aastapäeva tähistav jõululugu "All I Want For Christmas is You" jõudis pärast kõiki neid aastaid lõpuks Billboardi Hot 100 edetabeli tippu.

Algselt Carey 1994. aasta albumil "Merry Christmas" välja antud lugu on viimastel aastatel hakanud aeglaselt esikoha poole liikuma. 2017. aastal jõudis lugu esikümnesse ja eelmisel aastal 3. kohale. Nüüd on see lõpuks vallutanud edetabeli tipu, vahendab Consequence of Sound.

Carey lugu "All I Want For Christmas" on järjekorras alles teine pühadelugu, mis kunagi edetabeli esikohale jõudnud. Esimesena tegi seda aastatel 1958–1959 lugu "The Chipmunk Song", millele andis hääle David Seville ja mis püsis tipus neli nädalat. Samas ei võetud pühadeteemalisi lugusid minevikus aastaid Billboardi Hot 100 edetabelisse ja nende üle peeti arvestust eraldi edetabelis.

"All I Want For Christmas" on Carey jaoks edulugu mitmel põhjusel. Esikoht tähistab läbi aegade kõige pikemat perioodi, mis ühel lool on alates esmailmumisest esikohale jõudmiseks kulunud. Samuti märgib see pikimat ajavahemikku, mille jooksul üks artist on edetabelis esikohtasid saavutanud – esimest korda jõudis Carey edetabeli tippu 1990. aastal looga "Vision of Love". Ühtlasi on see tema järjekorras 19. lugu, mis esikohale jõudnud. See tähendab, et ta on biitlite rekordist vaid ühe loo kaugusel.

Peale selle on ta alles neljas artist, kellel on olnud hittlugu nii 1990., 2000. kui ka 2010. aastatel. Lisaks Carey'le on seda suutnud saavutada veel Christina Aguilera, Britney Spears ja Usher. Kui ""All I Want for Christmas" peaks olema edetabeli tipus ka veel 4. jaanuari seisuga, saab temast ainus artist, kellel on olnud edetabeli esikohalugu nelja erineva kümnendi jooksul.

Carey andis hiljuti välja albumi "Merry Christmas" 25. aastapäeva deluxe-kordusväljaande, mis kahtlemata aitas esikoha püüdmisele kaasa.