Tartus korraldatakse tantsukultuuri edendamiseks hommikudiskosid

"Ringvaate" reporter Heleri All ärkas tavalisest palju varem, et minna varajastel hommikutundidel diskole. Tegemist on Tartus toimuva hommikudiskoga, mis on ostunud ootamatult populaarseks.

Hommikudisko korraldaja Maari Soekov rõhutas, et üritavad hommikudiskodega edendada tantsukultuuri. "Sa ei pea minema öösel klubisse tantsima, võib-olla sa tahad hoopis alustada oma hommikut tantsimisega ja oma päeva niiviisi käima tõmmata," selgitas ta ja mainis, et paljud inimesed tunnevad, et ei taha käia alkoholikultuuri sees tantsima. "Eriti need, kes on siin lastega."

Korraldaja Hennesi Schmidti sõnul oli neile üllatuseks, et juba esimesele peole tuli niivõrd suur hulk inimesi. "Tundub, et järjest kasvab, see on väga tore," ütles ta ja mainis, et tuleva aasta veebruaris plaanivad nad neid üritusi korraldada ka Tallinnas. "Ma loodan, et inimesed leiavad endale hea alternatiivi öistele pidudele."

Külastaja Kaja kinnitas, et sealt peolt läheb ta kõigepealt Laborisse, siis keskkonnaministeeriumisse ja õhtul veel teisele peole. "Ma juba pool tundi hakkan siit ära minema, aga siis tuleb jälle nii hea laul, et ei saa veel ära minna," ütles ta.