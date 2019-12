Näosaate võitja Madis Arro: võidu hetkel käib sinust justkui plahvatus üle

Madis Arro kinnitas, et kuigi ta ootas väga saate võitmist, siis tol hetkel tuli see ikka üllatusena. "Kui sa arvad, et sa suudad seda emotsiooni kuidagi talitseda, siis sellel hetkel sa ei suuda, see käib sinust üle nagu plahvatus," sõnas ta ja mainis, et isegi kui publik tema loole kuidagi reageeris, siis tegelikult ta seda ei kuulnud. "Mul on kõrvamonitor ja sellel hetkel ma kuulen vaid fonogrammi, kuhu ma ise laulan peale, midagi loomulikult kuuled ja näed ka, aga see rivist välja kindlasti ei löö."

"Selles saates ei mängi rolli ainult see õhtu, vaid kogu see hooaeg, igaüks on hooaja vältel endale fänne ja toetajaid kogunud," mainis Arro ja rõhutas, et kuigi tal on tuleviku jaoks juba mõtteid, siis ei taha ta neid veel välja tuua.