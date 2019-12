Ajakirjaniku Vello Lääne poeg: isa on õpetanud, et raskustest tuleb üle saada

Illari Lään ütles Vikerraadio saates "Käbi ei kuku", et rasketel hetkedel on aidanud isa põhimõte, et raskustest tuleb edasi minna. "See on joon, mis on ka tänasesse päeva välja jõudnud. Raskustest tuleb üle saada, minu isa puhul kasvõi läbi hea huumori või muude iseloomuomaduste najal," arutles Illari.

Illari oli vaid 11-aastane, kui ema luuvähi tagajärjel suri. "Jäime mõneks ajaks oma isa hoolitseda, kuniks tuli kahe pere liitumine ja saime õega kaks kasuvenda ja kasuema. Meie pere suurenes ja läks edasi uues võtmes," meenutas Illari, et harjumine uue perekonnaga läks kiiresti.

Ta tunnistas, et elas lapsena ema kaotust väga üle. "Isa toel ja hiljem ka meie pere suurenedes läksid lapsena mõtted mujale ja sain asjadega edasi liikuda. Eks ta on jälje ikka jätnud, on lapsepõlvest eredaid hetki, mis on väga tugevalt meeles," tunnistas Illari.

Vello Lään tunnistas, et tema jaoks oli sel perioodil kõige keerulisem pliidi ees seismine, sest lapsed pidid kuidagi söönuks saama. "Mul on raske öelda, mismoodi elatud sai," ütles mees, et leinaks ei olnud aega, sest samal ajal tuli jätkata ka töölkäimist.

Vello Lään ise oli alles laps, kui isa nõukogude võimude poolt kinni võeti. Ema sellest juhtumist poegadele rääkida ei tahtnud. "Ega me sellest eriti ei rääkinud, ema hiljem rääkis. See oli selline aeg, kus juba võis rääkida. Isa maeti kiriku surnuaia müüri taha, teda ei maetud surnuaiale," ütles Lään, et hiljem maeti isa ümber.

Tartule truu

Oma lapsepõlve veetis Vello Tartus ning on Tartule siiani truuks jäänud. "Ehkki mul oli võimalus Tallinna minna ja pakuti isegi kohti, aga ma olen jäänud Tartule truuks ja mulle meeldis olla pigem Tartus kolmas number kui Tallinnas kolmesajas. Ma tunnen rõõmu Tartus elamisest ja praegu ei vahetaks mitte millegi vastu," ütles ta.

Treffneris õppinud Lään õppis ülikoolis läbi juhuse bibliograafiat ning teadis juba varakult, et haridus on oluline. "Mul oli selge pilt, et ainult ülikooli välja minna ja sealt edasi, nii kaugele ei olnud enda mõtlemist," naeris ta.

Tegelikult plaanis Vello õppida ülikoolis eesti filoloogiat. "Seal võeti eranditult vastu ainult hõbe- ja kuldmedaliga. Seda valikut mul ei olnud ja ma läksin bibliograafiat õppima. Ma olen väga tänulik, sest tänu sellele ma õppisin kirjandusega ümber käima," arutles Lään, kelle sulest on ilmunud üle 50 raamatu.

Ülikoolis kohtas Vello ka Illari ema Merikest, kes õppis majandusteaduskonnas. Illari tunnistas, et võrreldes emaga oli tema isa Vello kodus nõudlikum. "Mul on selline korraarmastus ja süsteemsus väga iseloomulik," ütles Illari, et on selle osaliselt pärinud oma isalt.

Isa Vello võttis poega hea meelega tööle kaasa, kui töötas Tartus Eesti Raadio stuudios. "Isa pulli pärast või niisama lasi mul seal linti lõigata ja harjutada kätt pisikese koolipoisina. Raadiotehnikat sai tollele ajale omaselt tundma õppida," meenutas Illari, kes astus isa eeskujul hiljem Tartu ülikooli ajakirjandust ja kommunikatsiooni õppima.