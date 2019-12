PewDiePie võtab Youtube'ist puhkuse: olen väga väsinud

Youtube'i rootslasest staar PewDiePie ehk Felix Kjellberg teatas, et võtab videokeskkonnast pausi, sest on väga väsinud.

30-aastane Kjellberg on üks menukamaid Youtube'i staare, kes saavutas edu videomängude kommenteerimisega. Kjellberg on juhtinud ka enimteenivate youtuberite edetabelit, vahendas BBC.

Viimasel ajal on Kjellbergi tegevust tabanud mitmed skandaalid. Disney lõpetas töösuhte mehega 2017. aastal, sest Kjellbergi toodetud sisus oli vihjeid antisemitismile ja rassismile. Kjellberg tunnistas siis, et tema videotes oli solvavaid elemente, kuid ta ei poolda vihkavaid seisukohti.

Sel aastal on Kjellberg avalikult vabandanud nalja pärast, kus ta mõnitas lauljatar Demi Lovato võimalikku üledoosi.

Kjellberg postitas nädalavahetusel video, kus ta avaldas, et võtab järgmisel aastal Youtube'ist pausi. "Ma tahtsin sellest varakult teatada, sest ma olen selle otsuse vastu võtnud. Ma olen väga väsinud ja võib-olla te olete seda märganud," ütles mees naerdes.

PewDiePie kasutajal on 102 miljonit jälgijat.