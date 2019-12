Esitajate liidu juht DJ-de kontrollimisest: sellest ei piisa, et diskoril on muusika olemas

Eesti esitajate liidu tegevjuht Urmas Ambur ütles, et jõulupidude ja firmaürituste valguses on oluline meeles pidada, et kui sellistel üritustel mängitakse kellegi teise loodud muusikat, tuleb selle kasutamise eest ka maksta.

Ambur rääkis Raadio 2 saates "Hommik!", et kõik meelelahutuskohad ja ettevõtted, kus muusikat kasutavad, peaksid sõlmima lepingu ja maksma muusika kasutamise eest nii autoritele, esitajatele kui ka fonogrammitootjatele.

"Kui on oma plaadid, ei pruugi seal plaatide peal olla oma muusika ehk see on kellegi teise poolt loodud. Autorid, esitajad, fonogrammitootjad on panustanud oma tööga ja on täiesti mõistlik ja õiglane, kui nende isikute töö ka kinni makstakse, kui keegi oma muusikaga läheb pidu tegema," ütles Ambur.

Ambur ütles, et on DJ-sid, kes ei kasuta muusikat ausal viisil. Mõne nädala eest levis DJ-de seas info, et politsei käib nende tegevust ka kontrollimas. "Eks politsei eesmärk oligi teadvustamine, et nad tegelevad selle valdkonnaga, nad plaanivad teha mingeid kontrolle, et ka selle valdkonnas saaks olukord natuke paremaks," selgitas ta.

Amburi sõnul kutsus politsei mõne nädala eest enda juurde nii diskorid kui ka erinevate organisatsioonide esindajad, et ühiselt arutada, kuidas muusikat ausalt kasutada. "Politseil on õigus vaadata, et see muusika, mida kasutatakse, toimuks litsentsi alusel," rääkis ta.

Amburi sõnul on DJ-de seas ebavõrdne konkurents, kui ühed isikud maksavad muusika eest litsentsitasu, teised mängivad muusikat, aga ilma õigusteta. "Iseenesest muusikat on kerge kasutada, ta on failina olemas ja sa kasutad. Aga me kõik teame, et autoga liiklusesse minnes ei piisa sellest, et sul on auto olemas. Sul peab olema ka juhtimisõigus, mis antakse kindlatel tingimustel. Diskoritel samamoodi, ei piisa sellest, et sul on muusika olemas, sul peab olema ka õigus seda kasutada," sõnas Ambur.

Ambur ütles, et näiteks plaatidelt võib muusikat rahus laiemale seltskonnale mängida. USB-pulgaga on aga teine lugu, sest sealt muusika mängimiseks on vaja täiendavaid õigusi. "Nende täiendavate õiguste hankimiseks on spetsiaalne DJ-litsents," lausus Ambur, et diskorikuutasu on 17-18 eurot, mis annab õiguse kasutada reprodutseeritud fonogramme.

Ambur ütles, et ka Spotify ei anna automaatselt õigust laiemale ringkonnale muusikat mängida. "Hetkel need tavakasutaja tingimused on täpselt sellised, et kuula ise, kuula koos sõpradega, aga ära mine sellega äri tegema," ütles Ambur.