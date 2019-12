Gameboy Tetris hitist "Für Oksana": kahtlesin päris kaua, aga vaata, kuidas ma eksisin

Gameboy Tetris meenutas, et kohtus Nubluga Võsul, kui Nublu nimi veel laiemale Eestile tuttav polnud. "Pärast kontserti ta näitas mulle seda beat'i, ta otsis välja selle ja tal oli paar riimi, näiteks Narva-Karma," meenutas Gameboy Tetris Raadio 2 saates "Hommik".

Gameboy Tetris lisas, et laul oli tegelikult juba mõnda aega valmis. "Me tegelikult munesime lihtsalt," ütles räppar, miks lugu suve lõpus välja tuli.

Kuigi lugu on saatnud suur edu ning Youtube'is on selle muusikavideot vaadatud üle kolme miljoni korra, tunnistas Gameboy Tetris, et tema laulule suurt edu ei ennustanud. "Mina ausalt öeldes kahtlesin päris kaua, pilt hakkas välja tulema üldse mitte kohe. Nublul oli seda usku, et vajutame lõpuni, küll tuleb," ütles ta.

"Mulle tundus veider, et me teeme mingi reggaeton'i-soundi. Vaata, mis aasta on, mis Eestis parasjagu trendid on. See ei tundunud mulle üldse loogiline. Vaata, kuidas ma eksisin," lisas Gameboy Tetris.

Gameboy Tetris kiitis, et Nublul on hea hitivaist. "Ta on umbes selline vend, et sa saad aru, et ta on päris palju noorem ja ta oskab nii hästi seista oma mõtete eest. Ta on hästi julge, pressib oma asja ja see tuleb tal tegelikult väga hästi välja ja mõtted on väga head," kiitis muusik.

Räppari sõnul pole laul populaarne ainult eestlaste seas, vaid ka vene noored laulavad sellele kaasa. Gameboy Tetris tunnistas, et hiljuti Narvas esinedes tuldi tema käest mitu korda küsima, kas tegemist on riigi poolt rahastatud lõimumisprojektiga. Räppar kinnitas, et tegemist pole mingi tellimuslooga.

"Naljakas fakt, see on mingisuguses edetabelis Tokyos," ütles Gameboy tetris, et laulu ei mängita Jaapanis mingisuguses suvalises raadiojaamas, vaid riigi ühes kuulatuimas. "Äkki peame sinna tuurile minema," arutles ta.

Gameboy Tetris lisas, et koostöö Nubluga jätkub ning juba praegu nokitsetakse millegi uue kallal. "Meil on väga hea demo praegu käsil," ütles ta.