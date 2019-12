Andreas Poom avaldas muusikavideo "Fake Love"

""Fake Love" on kindlasti üks mu lemmiklugusid, mille ma kirjutanud olen," ütles Poom.

Laulu esimene ideealge sai salvestatud 2. detsembril 2018, seega kulus laulu valmimiseks terve aasta. "Lugu räägib sellest, kuidas asjaolud võivad üleöö vastupidiseks muutuda ning tekivad korduvad mustrid. Võtsin näitlikuks olukorraks suhte, kus mustriks on pidevad lahkuminekud ja uuesti ära leppimised. Mulle tundub, et selles loos võib tegelikult ära tunda ükskõik millise piiripealse või pidevalt muutuva situatsiooni. Igaüks tõlgendab seda omamoodi," arutles Poom.

Video filmis Andreasega ka eelmise singli "why do i always try" puhul koostöö teinud Johannes Arro. "Kui esimest korda "Fake Love" lugu kuulsin, kõnetas mind kohe selle akustiline puhas kõla loo esimestel sekunditel ning hilisemad elektroonilised sündikäigud. Väga hästi arranžeeritud pop-muusika," ütles Johannes.

Ta lisas, et Andrease idee oli lisada videosse ühe tegelasena robot ning selle ümber hakatigi videopilti ehitama. "Tal on alati oma nägemus ja visioon, ta teab millist lõpptulemust soovib ja tänu sellele on koostöö Andreasega väga sujuv. Tunnen, et õpin temalt protsessi käigus nii mõndagi ning pushin end seetõttu rohkem," ütles Arro.