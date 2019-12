Galerii: jõulurahu väljakuulutamine Jõgeval

Kolmanda advendiküünla Jõgeva linna jõulukuusel süütasid Jõgeva vallavolikogu esimees Raivo Meitus ja vallavanem Aare Olgo. Jõulurahu tule süütasid piiskop Joel Luhamets ja Riigikogu teine aseesimees Siim Kallas. Kõik soovijad said oma laternaga jõulurahutuld kodudesse viia.

"Jõulurahu kuulutamine tähendab ka seda, et me oleme valmis tunnistama, et meie, inimesed, teeme vigu. Me eksime, me teeme haiget üksteisele, me astume valesid samme, me oleme vahel isekad. Ja kui me julgeme tunnistada, et me oleme halvasti käitunud, siis uskuge, see, kes tuleb meie keskele, katab kinni kõik me süüteod ja annab rahu. Jõululapse sünni ootuses, kuulutan täna siin Jõgeval välja ülemaalise jõulurahu," ütles Joel Luhamets.

Jõulurahu väljakuulutamisele järgnes advendikontsert Jõgeva kultuurikeskuses. Esinesid Evelin Samuel-Randvere, keda saatis klaveril Johan Randvere ja klarnetil Marten Altrov.

Külmalinnas Jõgeval kuulutati jõulurahu välja 14. korda.