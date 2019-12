Mikk Targo nuttis lahinal, kui tema lugu jõudis Earth, Wind & Fire'i repertuaari

Peagi 60. sünnipäeva tähistav Targo unistab märtsis USA-s suurelt ilmuvast "Muinaslugu sinilinnust" helikandjast.

Eestist välja on Targo püüdnud Eesti muusikat viia varemgi. Nii alustati Soomes kunagi Code One'i lugudega, kuid see projekt ei viinud kuhugi.

1989. aastal jõudis Targo lugu siiski Moskvasse koos mitmete tunnustatud heliloojatega ning koostöö tulemusena on tema lugu esitanud näiteks maailmakuulus Earth, Wind & Fire. "See oli see bänd, miks ma üldse muusikat tegema hakkasin," tunnistas Targo.

"Ma isegi täiesti nutsin lahinal, kui nägin seda plaati esimest korda. Ma ei teadnud sinnamaani, kes seda esitab," tunnistas Mikk Targo.

Üheks oma olulisimaks projektiks peab Targo kindlasti ka "Muinaslugu sinilinnust". "See on puhas minu missioonitöö," selgitas ta, miks peab oluliseks Valgre, Ojakääru jt muusikute loomingu maailma viimist.