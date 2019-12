Tuntud kelm Luiis Naavel käib lihtsalt seenioritel abiks

Meie teada olete te tuntud kelm, kes hakkab vanainimesi aitama ja ühel hetkel võtate endale vanainimese maise vara ja maja või korteri pealekauba.

Seda on väga armas kuulda, aga "vanainimene" on nii karm sõna. Ütleme "seenior" parem. "Seenior Märt" - kuulake, see kõlab ju palju armsamini kui "vanainimene Märt". Kas pole õige?

Õige või mitte, aga teie kelmused on ammu tõestatud. Teid on kohtus süüdi mõistetud, aga ikka ei lõpeta te vanainimeste, seeniorite, hullutamist. Teil on ikka oma kasud sees, siin pole kahtlustki!

Teate, mina käin lihtsalt seenioritel abis, nemad telekat ei vaata ja ajalehti ei loe ning neil on vaja kedagi, kes nende eest hoolitseks. Ja teinekord teevad mulle väikse kingituse abi eest. Kaelakeekese või sõrmusekese või majakese. See on ju armas lihtsalt ja mina olen ka armas.

Alles jäite te vahele lahe taga Soomes. Skeem oli sama. Leidsite ühe vanamehe, läksite talle appi majapidamistöid tegema ja järgmisel hetkel oli vanamees läinud ja maja teie käsutuses.

Oli tõesti nõnda, aga see kõik oli väga armas lihtsalt. Maja oli suur ja meesterahvas juba eakas ning väsinud. Ja pealegi ei jäänud ta ju päris lageda taeva alla. Tal on Ahvenamaal väike mökki, seal ta elab nüüd.

Ärge püüdke nüüd sündmust pisendada. See vanamees oli ikkagi Soome peaminister Antti Rinne ja see maja polnud lihtsalt maja, vaid Soome peaministri residents Kesäranta. Tänu oma šlikerdamisele sai teist Soome uus peaminister. Kas teil häbi kohe üldse ei ole?

Toveri Märt, kogu progressiivne Eesti üldsus tervitas seda, et noor ja ilus naine saab Soome peaministriks. Lugege Twitterit, seal väga paljud toverid seadsid mind eesti vehmidele eeskujuks ja see oli väga armas. See, et ma Soome peaminister nüüd olen, ei tähenda, et ma olen sideme lihtsate seenioritega kaotanud.