Traktoriralliga muudetakse harimiskõlbmatuks enam kui kakssada hektarit põllumaad

Maa sool Mati Põlluveer Põlluveere külast tunnistas saatele "Ongi Koik" antud intervjuus, et riigikogu tähtsad härrad võiksid rohkem traktoritega mängida, mitte temaga. "Mul pole aega mängida, kuulge, ma pean tööd tegema. Maainimese töö ei lõpe kunagi. Õhtul, jah, veidi vaba aega on, saan rallit vaadata. Mõtlen ikka, et kus see Tänaku-poiss ikka kimaks, kui tal tajota või hündai-mündai asemel üks korralik trakats istumise all oleks. Ma ise ka vana rallimees, mul on isegi kaardilugeja. Ütleb ikka, et künna siit ja siit ära künna," pajatas Põlluveer.

"See põllumajandustoetuste asi on oluline, me ikka selle pärast käisime Toompeal. Oluline on see, milline on Eesti valitsuse võimekus ja tahe seista Euroopa Liidu järgmise perioodi eelarveläbirääkimistel meie põllumeestele võrdsete toetuste maksmise eest," lisas maa sool. "Samuti on oluline, kas 2020. aasta riigieelarvest makstavad põllumajandushüvitised kinnitatakse lubatud mahus. Sellest võiks rääkida praegast, mitte rallist."

"Ongi Koik" 14. detsembril Autor/allikas: ERR

Karmo Vunder-Kinder leidis, et mõte hakata tegema traktorite rallit, on väga hea. "Ma olen sel teemal rääkinud juba kultuuriministri Tõnis Lukasega. Ja ta ütles, et ralli on mört, mis hoiab eesti rahvast koos. Esimene TRC ehk maakeeli Tractor Racing Cup toimub Raplamaal juba eeloleval suvel. Ralli raames on plaan muuta harimiskõlbmatuks enam kui kakssada hektarit põllumaad. Tuleva aasta riigieelarvest on selle korraldamiseks eraldatud 20 miljonit eurot," selgitas ta.

Igal aastal tehakse traktoriralli etappi erinevas maakonnas, sõidetakse kõik põllud üle ja muu laheneb iseenesest. "Viimaks ometi saab Eestist must laik maailmakaardil," sõnas Vunder-Kinder.