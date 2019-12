"Su nägu ei kõla absoluutselt tuttavalt": vastamisi on Kai Rimmel ja Peeter Rahnel

Selles grandioosses teleheitluses lähevad vastamisi riigikogu liikmed, kes on kõige vähem silma paistnud.

Seekord oli esimeseks mängijaks Kai Rimmel Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast.

Kai on positiivse ellusuhtumisega aktiivne inimene. Poliitilistelt vaadetelt on ta rahvuskonservatiiv ja toetab traditsioonilisi pereväärtusi. Kai hoolitseb selle eest, et me saaksime Tallinnast otse Dubaisse lennata ja ta kuulub sõnavabaduse toetusrühma. Sõnavabadust on Kai kasutanud selleks, et 11 korda riigikogus sõna võtta.

Kai Rimmeli skoor on 81 punkti.

Teine mängija oli Peeter Rahnel Keskerakonnast.

Peeter soovib, et Eesti rahvaarv kasvaks ning eesti keel ja eesti meel kasvaksid ja areneksid. Eesti keele ja meele kasvamise ja arendamise nimel on Peeter pärast ametivande andmist ühe korra riigikogus sõna võtnud. Ta luges ette riigikaitsekomisjoni otsuse.

Peetri enneolematult kirgast saavutust varjutab ainult üks asjaolu. Peeter kirjutas Järva Teatajale artikli pealkirjaga "Valitud suunda tuleb jätkata". See pealkiri annab siiski alust oodata, et Peeter ei võta enam kunagi riigikogus sõna.

Rimmeli ja Rahneli duellist väljus võitjana Peeter Rahnel, kes kogus 99 punkti.

Eesti kõige vürtsikama telemängu "Su nägu ei kõla absoluutselt tuttavalt" superfinaal toimub juba järgmisel nädalal.