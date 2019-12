Urmas Džentelmann kutsub "Ongi Koik" meeskonnale annetusi tegema

"Kätte on jõudnud aasta ilusaim, inglitest pühitsetud aeg, mil jõulutunneli lõpus olev valgus on lootusekiir. Kallid Eesti inimesed, kes te olete nii väga südamlikud ja kaasa tundvad. Pöördun täna teie poole, et hellalt ja armastavalt koputada teie hingekeelte kellukestele," sõnas Džentelmann.

Mehe sõnul on Eestis palju puudust kannatavaid inimesi ja kõik nad töötavad telesaates "Ongi Koik". "Meie toimetaja tuli täna paljajalu tööle. Meie režissöör oli nii näljane, et hammustas operaatorit jalast. Meie produtsendil ja stsenaristil on kahe peale ainult pool paari aluspesu. Saatejuht Märt Koik müüs maha oma mõlemad neerud ja maksa, et saaks Tallinna sõidupileti osta," kirjeldas ta.

Džentelmanni sõnul võiks inimesed leida enda südames sama palju headust nagu finantsinspektsioon, kes tegi SEB pangale 2500 eurot trahvi.