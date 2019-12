Kuula, kuidas kõlab "Ukuaru valss" tuliuue trio esituses

Kuna Merilyn ei näe, tähendab see, et ta peab kõik klaveripalad selgeks saama kuulmise järgi. "Aega võtab tõesti päris palju. Peab olema palju motivatsiooni ja energiat ka, et seda tegema hakata," iseloomustas muusik ise.

Trio lasi saates kõlada erinevatel versioonidel Arvo Pärdi "Ukuaru valsist".

Kuigi Merilyn pole kunagi elus metsa näinud, on just metsarada see, mis talle "Ukuaru valsiga" kangastub.