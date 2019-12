Tartu talvisel tantsupäeval osales rekordarv tantsijaid

Talvisel tantsupäeval tulid esitusele rahvatantsijate endi lemmikud. Näiteks kaerajaan ja "Kikapuu", vahendas "Aktuaalne kaamera".

Keset talve Tartus tantsupeo pidamise traditsioon kestab juba 11 aastat. "Tantsijal on midagi vaja ka sügisel ja talvel teha. Suvel on kõik peod koos, aga talvel ei ole mitte midagi muud," ütles tantsupäeva kunstiline juht Kelli Kärsna.

Ta tunnistas, et talvel munakivisillutisel on keerulisem tantsida kui suvel muruplatsil. "Eks ta muidugi on keerulisem, aga vastavad saapad on ka jalas. Praegu on isegi päris mõnus tantsida siin. Kui on jää ja lumi, siis on ikka tükk tegemist," lisas ta.

"Siin on olnud väga huvitav. Just talviseks tantsupeoks on lumi hakanud sadama. Enne natuke sadas vihma, aga nüüd on ka võib-olla natuke lootust lumele," rääkis tantsija Taivo.

"Tantsida on lihtsalt nii vahva. Iga ilmaga tuleb ja tantsib. Ei ole midagi muud teha. Ükskõik, mis ilm on, sa oled oma rühmaga. Emotsioon, rõõm, et see on selline ühine tore üritus," rääkisid tantsijad Eveliis ja Elo.

Tänavu tuli Raekoja platsile kuuse ja jõuluküla keskele ära mahtuda pea 900-l tantsijal. Nende seas olid ka külalised Lätist, kellele Eesti rahvatantsud raskusi ei valmistanud.