Laste- ja perekodude lapsed kauplesid heategevuslikul laadal

Jõgevamaal Siimustis elav kuueaastane Romina oli laadaks kõvasti valmistunud - aidanud teha nii vahvelid kui ka piparkooke, meisterdanud mosaiike ja küünlaid, pakkinud pisikesi magusaid üllatusi.

Romina tunnistas "Aktuaalsele kaamerale", et omatehtud asju müüa on väga lihtne, kuid arvutada veel raske. Romina oskab ise arvutada kümne piires. "Vahepeal läheb meelest, mitu see on," tõdes ta.

Siimusti lastekeskuse pereema Liis Arneki sõnul lastele laadal meeldib ja see on ka väga hea võimalus arvutamist harjutada.

"Kõva matemaatika praktika käib meil. Meil on siin algklasside lapsed ja siis on väga hea 50 piires arvutada, et raha õigesti tagasi anda," selgitas Arnek.

Teenitud raha kasutamise üle otsustab iga laps ise ja esimesed ostud oli Siimusti lastel juba naaberlettidelt vara tehtud. Et osa kaupa tuleb koju tagasi viia, seda Arnek ei pelga.

"Meil on superhea müügimees siin - poiss on nagu sündinud müügimees ja meil ei ole raske kaubast lahti saada," kinnitas ta.

Assari sõnul pole ostjaid vaja eraldi kutsudagi, nad tulevad ise maiustuste peale kohale.

Viljandist pärit 14-aastase Svetlana sõnul hakkasid nemad laadaks valmistuma juba mitu kuud tagasi. Osa asju on valminud kunstikoolis, teised spetsiaalselt laada jaoks tehtud.

Svetlana sõnul on ostjad põhiliselt inimesed, kellel on lapsed või lapselapsed. Enim on müügiks läinud õnneloos ja kaardid.

Svetlana on heategevuslaadal käinud kauplemas juba aastaid ning laadamelu talle meeldib. "Siin on tore, saab inimestega suhelda," põhjendas ta.

Laadal kogutud rahaga on kahel viljandlasel kavas kulutada ühise vahva tegevuse peale. Mis konkreetselt ette võetakse, pole veel paika pandud.