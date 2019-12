Kõiki Euroopa riike külastanud Marko Reikop ja Toomas Jüriado jagasid reisielamusi

Reikopi sõnul polnud talle kunagi eesmärgiks kõiki Euroopa riike külastada, kuid mingil hetkel avastas ta, et vaid mõned on käimata. "Ma mõtlesin, et nüüd on juba imelik mitte läbi käia. Siis juba tekkis eesmärk," tunnistas saatejuht.

Toomas Jüriado sõnul tekkis temal selline mõte juba ammu ja tore oli nimekirja vedada.

"Hommik Anuga" 15. detsembril Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Reikopi arvates on Euroopas reisimise eelisteks turvalisus ja nõksake odavam hinnatase. "Mujale on väga kallis minna. Euroopas sa laias laastus saad ikkagi kokku hoida, kui väga palju raha ei ole. Ma töötan Eesti Televisioonis - mul ei ole väga palju raha. See tähendab seda, et sa pead ikkagi natukene oma raha lugema. Siin on hea sõita, põhimõtteliselt, kui sul kannatlikust, saad auto või bussiga läbi sõita, kui väga palju raha pole. Saad ükskõik, kuidas alustada, lähiriikidest alustada."

Jüriado oli oma esimesel välisreisil 41-aastane ning see oli USA-sse. Rohkem ta Euroopast väljaspool reisinud pole.

Riik, kuhu iga kell tagasi läheks, on Reikopi jaoks Hispaania. Ka Kreeka on tal südames. Suurima hinnašoki on ta saanud Šveitsis, kus isegi külmkapimagnet maksis üheksa eurot. Islandil tuli tursaprae eest välja käia üle 30 euro.

Toomase lemmikud on vastupidi just Island, Fääri saared, Põhja-Norra. Reisi jaoks soovitab ta rohkem raha koguda ja mitte ainult restoranides süüa.

Uut eesmärki mehed endale veel pannud pole. Marko Reikop sooviks tulevikus külastada Lõuna-Ameerikat ning Toomas Jüriado unistuseks on Uus-Meremaa.