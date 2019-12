"Ongi Koik" lisamaterjal: koiksugu uudised

1. Edgari kirik

Teadaanne kõigile neile, kes pole unustanud, et jõulud on kristlik püha. Eesti kõige olulisemad jõulujumalateenistused toimuvad tänavu Tallinna püha Edgari patulunastaja kirikus.

Oodata on suuremat sorti imesid. Esimesel jõulupühal muudetakse Deniss Boroditš veiniks ning teisel jõulupühal pannakse kirikuvande alla kõik, kelle perekonnanimi on Kallas. Patte lunastatakse Tallinna püha Edgari patulunastaja kirikus Keskerakonna või Ühtse Venemaa parteipileti ettenäitamisel.

2. Raamatuid lugev arvuti

Järvamaa on üks Eesti edumeelsemaid kante. Kui mujal ei taha inimesed enam raamatukogus käia ega üldse raamatuid lugeda, siis Järvamaal oli muidugi sama mure. Lahenduseks võeti tööle arvuti, kes hakkas raamatuid laenutama. Nüüd loebki Paide ja Türi kandis raamatuid ainult see arvuti ja vahel harva ka kohalik rokisaurus Madis Aesma ehk Tursk.

Kuna arvuti loeb raamatuid väga kiiresti, siis ei ületa ta kunagi laenutustähtaega. Kahjuks laenutas arvuti eile raamatukogust "Suure pissimise raamatu". Seejärel sulges ta end koos Madis Aesmaga WC-sse ja läks lühisesse.

3. PISA-tulemustest

Jätkuvalt rõõmustab kõigi südameid ja hingi asjaolu, et kuigi Eestis on Raimond Kaljulaidi hinnangul maailma kõige rumalam valitsus, on Eestis maailma kõige targemad lapsed. See, et väga hea tulemus PISA-testis polnud juhus, tõestab ka väikese ja entusiastliku Kadri videopöördumine, mille ta tegi maailma liidrite poole.

4. Keit Pentuse üleskutse

Keit Pentus-Rosimannus tahab teada, milles on Euroopa Liit kõige parem ja selge eestvedaja. See on väga hea küsimus. Eest vedamiseks sobivad kõige paremini veokid ja see viib mõtte transpordiettevõtte Autorollo peale, aga sel pole muidugi Keit Pentusega vähimatki pistmist.

Euroopa liidus on võrreldes teiste riikidega palju rohkem eurooplasi. Euroopa Liidus elab euroopa naarits. Ja Euroopa liit on kõige parem ja selgem eestvedaja kõiges selles osas, mis puudutab Raimond Kaljulaidi.

5. Maša ja Karu

Riigikogu kiusamisvaba kooli toetusrühma liikmed käivitasid projekti "Maša ja karu", milles on karu osas Kaido Höövelson ja Maša osas Maria Jufereva-Skuratovski. See on igati loomulik, et projektile selline nimi pandi, sest tuntud ja armastatud vene multikas "Maša ja karu" põhinebki Kaido Höövelsoni ning Maria Jufereva-Skuratovski tegevusel riigikogus.

Vaadake netist seda episoodi ka, kuidas Maša ja karu koostöölepingut Ühtse Venemaaga metsast taga otsivad. Ja multika see osa on ka tore, kui purjus karu, see tähendab Höövelson, Tartus ühest ööklubist välja visati.

Muide, mõlemad tegelased on varem näitlemisega tihedalt kokku puutunud. Kaido Höövelson tegeles aastaid maailma kõige seksikama ja teatraalsema spordialaga ehk sumoga. Maria Jufereva-Skuratovski töötas aga enne riigikokku pääsemist Eesti muusika- ja teatriakadeemia lavakunstikoolis diktsiooniharjutusena.

6. Taavi ja Jüri

Parim uudis on kahtlemata see, et Jüri Ratas ja Taavi Aas tegid ühe suurepärase Facebooki-foto. Eriti tore on see, et lihtsalt hea foto saamise nimel panid nad käima rongi liinil, mida kellelegi vaja ei ole. See pilt läheb ajalukku kui kõige kallimate dekoratsioonidega foto kogu Facebooki ajaloos.