Suri filminäitleja Danny Aiello

Aiellot näeb ka 1986. aasta Madonna laulu "Papa Don't Preach" videos kehastamas laulja isa, kirjutab BBC.

Roll 1989. aastal välja tulnud mängufilmis "Do the Right Thing" tõi mehele ka Oscari nominatsiooni. 1987. aastal filmis Moonstruck" kehastas Aiello Cheri kallimat. Cher kirjutas mehele ka järelehüüde Twitteris.

Goodbye Dear #DannyAiello ????

Danny was a Great Actor, But a

Genius Comedic Actor.We Laughed so much. Making #Moonstruck ..It was one of the happiest times in my life,& He Was apart of that Happy time.

Goodbye #JohnnyCammareri

????Loretta — Cher (@cher) December 13, 2019

Aiello tegi lisaks filmidele karjääri ka Broadwayl ning andis lauljana välja mitu heliplaati.

Näitleja suri perekonna teatel pärast lühikest haigusperioodi. Teda jäävad meenutama abikaasa kolme pojaga.